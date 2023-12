[MAPA] Creix l'onada contra la segregació lingüística: ja són més de 130 els centres educatius que clamen pel català

L'onada verda en defensa de l'escola en català no atura de créixer. Docents de més de 130 centres educatius d'arreu de les Illes Balears ja han mostrat rebuig al pla de segregació lingüística que pretén implantar el Govern del PP, a partir del pacte amb el grup d'extrema dreta VOX.

La campanya 'La llengua no es toca' guanya adhesions dia a dia i ja ha arribat a les quatre illes on mestres i professors continuen fent pública la seva aposta per continuar amb el model lingüístic vigent a les aules, fruit del consens.

Així, fa setmanes que els docents es fotografien amb el lema de la iniciativa i vestits de verd o negre i remarquen que estan llestos per a mobilitzar-se contra «les agressions del PP i VOX a l'escola».

Cal recordar que PP i VOX varen tancar fa un mes l'acord per a la implantació a les Balears de la segregació lingüística, allò que anomenen 'lliure elecció llengua', a canvi del suport de l'extrema dreta per a l'aprovació del sostre de despesa. La darrera novetat que ens arriba sobre aquest tema és que VOX exigeix 20 milions d'euros per a perpetrar aquest atac a la llengua pròpia als centres educatius.