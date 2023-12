El Seprona i l'exconsellera Mae de la Concha reben el reconeixement de la DO Oli de Mallorca

El Servei de Protecció a la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) i l'exconsellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, han rebut aquest dissabte el reconeixement de la Denominació d'Origen (DO) Oli de Mallorca, a la reunió anual.

En nota de premsa, Oli de Mallorca ha informat que productors i elaboradors de la Denominació d'Origen s'han reunit aquest dissabte a Algaida per a celebrar la reunió anual, trobada en què s'han tractat temes d'interès per als inscrits, i també han pogut fer balanç de com està resultant la campanya actual quan les tafones de la DO ja han rebut més de 5.000 tones d'oliva i han elaborat prop dels 750.000 litres d'oli.

A l'acte, al qual han assistit el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet; el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, i el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, la DO Oli de Mallorca ha aprofitat per a reconèixer el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) i l'exconsellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha.

Concretament, el reconeixement al Seprona ha estat en agraïment a la seva tasca en la lluita contra el frau agroalimentari, davant del qual marques de qualitat diferenciada -com la DO Oli de Mallorca- són especialment vulnerables.

L'entitat ha volgut també agrair el suport a Mae de Concha, que com a consellera d'Agricultura a la legislatura anterior i en situacions tan complexes com les que es varen produir amb motiu de la pandèmia, va afavorir l'aplicació de mesures que «mai s'havien aplicat a les Balears», també per «l'empatia que sempre va demostrar cap als agricultors, associacions i entitats com la DO Oli de Mallorca».

Per a finalitzar, els elaboradors que al llarg de l'any 2023 han obtengut distincions en certàmens dedicats a l'oli d'oliva verge extra de qualitat també han rebut l'agraïment del consell regulador perquè, amb la seva concurrència a convocatòries estatals i internacionals, contribueixen a la promoció i el prestigi del distintiu de qualitat. Aquest ha estat el cas d'Oli Sa Cadernera, Oli de Son Catiu i Treurer.