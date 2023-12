L'Esquerra Independentista presenta els actes del 31D: «Serà un clam contra el feixisme i en defensa del català»

Aquest dissabte dematí, l'Esquerra Independentista de Mallorca (EIM), formada per les organitzacions CUP, Arran, SEPC, Endavant (OSAN), COS i Alerta Solidària; ha presentat en roda de premsa a les escales de La Seu de Palma els actes previstos per al 31D, la Diada Nacional de Mallorca del 2023.

El lema escollit per les organitzacions independentistes és 'Per una Mallorca antifeixista i en català, som Països Catalans'. Segons la portaveu Bet Ferrer, respon a «la necessitat de plantar cara a un context polític de clar retrocés de la nostra identitat nacional com a poble». Fent balanç dels primers mesos de govern PP-VOX, Ferrer ha destacat els atacs a la llengua, la eliminació del requisit de català en l'àmbit de la sanitat, l'eliminació de l'Oficina dels Drets Lingüístics i la implantació de la segregació al sistema educatiu, entre altres mesures. «Cal tornar a sortir als carrers i defensar la llengua com a element central del nostre projecte nacional», ha dit Ferrer.

D'altra banda, Sara Barceló ha reivindicat la necessitat de construir un mur de contenció antifeixista davant les polítiques reaccionàries i espanyolistes. «Cal combatre l'espanyolisme amb un moviment popular fort i organitzat que pugui fer front als reptes que tenim com a poble i anar conquerint sobiranies», ha remarcat.

Les portaveus han presentat el calendari d'actes d'enguany, centrat en un sopar amb acte polític el 28 de desembre a l'Ateneu Popular La Fonera, i la manifestació a les 18.00 hores al Passeig del Born a Palma el dia 30. Aquesta finalitzarà amb un acte polític que comptarà amb la participació de portaveus de l'Esquerra Independentista de Mallorca i la diputada al Parlament de Catalunya per la CUP Mar Ampurdanès. El concert d'enguany veurà les actuacions d'Al-Mayurqa, l'artista valenciana Tesa i el grup mallorquí Fades.

El lloc on es durà a terme l'acte polític i les actuacions musicals encara no està tancat, ja que recentment l'Ajuntament de Palma ha denegat permís d'ocupació al Parc de les Estacions. «Després d'esperar més d'un mes per la resposta a la sol·licitud d'ocupació de l'espai públic, davant la seva negativa, exigim a l'Ajuntament de Palma que no posi més entrebancs i ens doni una solució viable ja» ha conclòs Barceló.