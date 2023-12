La COS denuncia que l'IBSalut no compta amb el personal d'infermeria de l'Hospital de Manacor per a la gestió de les hores excedents treballades el 2013

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha retret a l'IBSalut que «no compti amb el personal d'infermeria» de l'Hospital de Manacor per a la gestió de les hores excedents que han treballat durant 2023.

Segons ha explicat l'organització sindical, es tracta d'hores extres que ha treballat els infermers i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE), a més del seu horari estipulat, per mantenir «les necessitats dels serveis de la sanitat pública».

La COS ha assenyalat que, entre el 30 de novembre i l'1 de desembre, el personal d'infermeria del centre hospitalari ha rebut la notícia que les hores que tenen d'excedent de 2023, es pagaran a final d'any i «només poden reservar 24 hores per a compensar durant 2024».

Una decisió que el sindicat ha afirmat que ha generat «controvèrsia i malestar» entre el personal, per «la falta d'interès», per part de la Direcció de l'IBSalut, sobre «què vol fer cada infermer i TCAE amb les seves hores», ja que «molts d'aquests treballadors comptaven que podrien gaudir del seu excedent d'hores durant l'any vinent, com s'havia fet fins ara».

Des de la Coordinadora Obrera Sindical posen de manifest el desacord amb l'IBSalut i els seus procediments, perquè «no comptar amb l’opinió del personal d’infermeria a l’hora de decidir com gestionar les hores excedents de l’any fa que es vegi una vegada més la indiferència i la perpetuació del maltractament del personal sanitari per part de l'IBSalut en actuar de forma unilateral i sense previ avís, deixant sense opcions el personal sanitari».

Des de la COS denuncien el menyspreu institucional cap al personal i la seva «desconsideració amb la importància del benestar de les seves treballadores, que amb el seu esforç diari sostenen un sistema públic de salut cada vegada més precari».