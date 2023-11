Al bar del poliesportiu de sa Pobla li diuen a una clienta que «tienes un problema si me hablas en catalán»

Al bar del poliesportiu municipal de sa Pobla els clients catalanoparlants no hi són benvinguts. Al manco els del torn del matí si tenim en compte el tracte dispensat a una dona que va demanar un cafè amb llet el passat divendres matí.

La clienta es va adreçar a un cambrer que estava una mica lluny i li va demanar un «cafè amb llet per endur», ell li va que no l'havia entès, cosa que la clienta va atribuir a la llunyania i li va repetir la comanda. Aleshores el cambrer li va dir que li parlàs en castellà: «Tú a mi me hablas en castellano». La clienta, armada de paciència, li va repetir la comanda en castellà i va anar traduint les paraules que la conformaven. Va ser llavors quan el cambrer encara va ser més impertinent: «Tu tienes un problema si me hablas en catalán», li envergà.

Cal ressenyar que el bar està situat en una infraestructura municipal.