El Govern suspèn temporalment l’accés de patinets elèctrics als serveis de transport públic de Mallorca a partir del 1r de desembre

El Govern, a través de la Direcció General de Mobilitat i dels ens públics corresponents a cada mitjà de transport públic, ha acordat la suspensió temporal de l’accés de patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i la resta de vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) als serveis de tren i metro i d’autobusos interurbans de l’illa de Mallorca. La mesura, adoptada per «raons de seguretat», entrarà en vigor a partir del proper 1r de desembre de 2023 i s’adopta de forma temporal per un període inicial de sis mesos.

«La suspensió s’adopta per motius de seguretat davant els riscos que comporta l'accés dels VMP al transport públic, de la mateixa manera que s'han pres mesures en aquest sentit a trens i busos a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Comunitat de Madrid i en el cas dels autobusos de l'EMT a Palma, o a ciutats europees com Londres o Paris, entre d'altres, i els antecedents de casos d'incendi provocats per explosions de les bateries d'aquest tipus de vehicles a serveis de transport a diverses ciutats, com ara al metro de Madrid el mes d'octubre passat i als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el novembre de l'any passat», expliquen des de Mobilitat.

Tal com han acordat els respectius consells d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), la suspensió s'adopta de manera temporal, per sis mesos, a partir del dia 1r de desembre de 2023 i fins el dia 1r de juny de 2024. Durant aquest període, s’avaluarà la conveniència o no de prorrogar aquesta mesura o d'establir una nova regulació. Aquesta mesura no afecta a l’accés de cadires de rodes i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, exclosos de la definició de VMP a la regulació estatal.