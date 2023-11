La UIB celebra aquest dimarts un acte en homenatge a les víctimes de violència masclista

L'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat un programa d'activitats, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra la Dona, al llarg de tot el mes i l'acte central del qual se celebrarà aquest dimarts, amb un homenatge a les dones víctimes d'aquesta xacra.

Segons ha informat el centre universitari en la jornada central es procedirà a la lectura d'un manifest de compromís de lluita contra la violència masclista i a la inauguració de l'exposició sobre campanyes de sensibilització contra la violència masclista de la Delegació de Govern espanyol a les Illes Balears.

L'agenda d'activitats inclou, a més, l'estrena del documental 'Jo soc el bosc', unes jornades sobre violència masclista i exclusió residencial a Mallorca, i tallers d'autodefensa feminista i de masculinitat no hegemònica.

Homenatge a les víctimes

El Jardí de la Memòria del campus acollirà el dimarts, a les 10.30 hores, l'acte central en homenatge a les víctimes, que comptarà amb l'assistència del rector de la UIB, Jaume Carot, qui s'encarregarà de llegir el manifest.

També participaran la directora de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, Capilla Navarro, que pronunciarà unes paraules en homenatge a les víctimes, i altres membres del Consell de Direcció de la Universitat.

Els assistents podran desfer els llaços enganxats als arbres del Jardí de la Memòria i emportar-se un record de les víctimes.

El mateix dia s'inaugurarà l'exposició 'Històric de les campanyes de sensibilització contra la violència sobre les dones de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere', que se situarà en el vestíbul de l'edifici Margalida Comas i Camps fins al 21 de desembre.

L'exposició mostra la cartelleria que ha acompanyat totes les campanyes de sensibilització que ha llançat la Delegació des de l'any 2006 fins a l'actualitat.

La recopilació recull un total de 25 imatges acompanyades d'un breu text explicatiu que remarca l'objectiu central de cada campanya. La mostra permet, a més, fer una anàlisi crítica de l'evolució de les campanyes contra la violència de gènere.

Finalment, el dimarts s'estrenarà el documental 'Jo soc el bosc', d'Inés Ruiz. Es tracta d'una activitat que organitza l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB en col·laboració amb el Servei d'Activitats Culturals, el departament de Geografia, la Universitat Científica del Sud (el Perú) i Rainforest Expeditions.

El 23 i el 24 de novembre es duran a terme les jornades 'Violència masclista i exclusió residencial a Mallorca: de l'experiència a la pràctica', consistents en activitats formatives i de debat dirigides a professionals, alumnes i investigadors sobre la realitat de les dones en situació d'exclusió residencial i 'sensellarisme'.

Les jornades se centren en la necessitat de detectar les violències masclistes que pateixen i les barreres que dificulten la intervenció social.

Quant a l'autodefensa feminista, es tracta d'una eina de prevenció i actuació que pretén oferir recursos per a enfrontar, de manera individual i col·lectiva, situacions de violència masclista. El 6 i 9 de novembre, la professora Gema Domínguez va impartir tallers gratuïts d'autodefensa feminista Wen-Do a dones de la comunitat universitària.

I referent als tallers de masculinitat no hegemònica, es varen impartir el 14 i 16 de novembre a homes de la comunitat universitària per a desemmascarar qüestions 'clau' per al repte igualitari, com 'la mirada crítica, dissident i transformadora sobre la masculinitat des del privilegi masculí propi'.