Milers de veus proclamen, a Palma, «Menys turisme, més vida» i que «és ben hora d'aturar»

Manifestació massiva pels carrers del centre de Palma. Prop de 3.000 persones han participat a la manifestació que amb el lema «Menys turisme, més vida» convocada en el marc de la Contracimera Social del Turisme.

Convocades per més de 70 organitzacions de l'arxipèlag, la mobilització ha suposat el punt final de la Contracimera Social del Turisme, que aquest passat cap de setmana ha organitzat una sèrie d'actes per a 'contraprogramar' al Fòrum Europeu del Turisme iniciat aquest dilluns i que continuarà aquest dimarts.

Al llarg de la manifestació, els participants han assenyalat, a través dels seus càntics, que el turisme aporta «massa gent per a tan poc territori», han criticat que qui «qui estima Mallorca no la destrueix» o que «la massificació és destrucció».

La manifestació ha partit de la porta de Santa Catalina de Palma, ha anat pel passeig Mallorca, l'avinguda Jaume III i ha acabat en el passeig del Born, on els convocants han llegit un manifest. Abans d'arribar a l'escenari on s'havia de llegir el text, la Policia espanyola ha bloquejat el pas als manifestants durant uns minuts perquè inicialment no se'ls havia comunicat aquest fet però després de deu minuts de demanar a crits «volem passar!», han aconseguit arribar a la fita.

En la lectura del comunicat, l'organització ha rememorat la manifestació celebrada en 2017, quan més de 3.000 persones van sortir per primera vegada al carrer per a evidenciar les «veritats incòmodes» de la turistificació, com «l'impacte ecològic, la devastació del territori i dels recursos naturals, la precarització de les condicions de vida de les persones residents i, especialment de les persones migrades, o la pèrdua d'identitat».

Les organitzacions han remarcat que ja assenyalaven aquestes qüestions quan el Govern proposava com a «suposada solució» la campanya 'Benvingut, Turisme Sostenible', cosa que han qualificat com «un insult a la intel·ligència col·lectiva i a la dignitat de la societat balear».

Una Contracimera plena de debats

A més de la manifestació, a la Contracimera han debatut sobre la pobresa que genera el model turístic, es va celebrar una taula rodona amb associacions d'altres països que lluiten contra els megacreuers, es va presentar el llibre 'Tot inclòs', es varen analitzar els efectes del turisme en el canvi climàtic o la precarietat laboral relacionada amb el turisme.

Aquest dilluns i dimarts, Palma s'ha convertit en la capital europea del turisme amb diversos actes organitzats dins de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea que va començar el passat 1 de juliol, en els quals es debatrà sobre la sostenibilitat social del turisme.