MÉS critica la hipocresia del pacte PP-Vox en la defensa de la D.O. Oli de Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora ha criticat la hipocresia del pacte PP-Vox i ha lamentat el seu vot en contra d'incloure clàusules que obliguin a l'ús d'oli de Mallorca per part de les concessionàries de serveis de la institució que disposin de serveis de menjador, com ara residències, centres de menors, refugis i altres. La proposta, segons ha explicat Alzamora, també proposava instar el departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local a posar en marxa una campanya de bons descompte que incentivi entre la ciutadania la compra de l'oli de Mallorca i ajudi a compensar l'increment desmesurat del preu d'aquest producte de primera necessitat. La proposta, rebutjada pels partits del pacte PP-Vox, es completava amb la petició de posar en marxa una campanya publicitària multicanal per a promocionar i incentivar el consum de l'oli de Mallorca entre la ciutadania, així com impulsar convenis de col·laboració amb les associacions, federacions i patronals hoteleres i de restauració per a fomentar l'ús de l'oli de Mallorca als seus establiments.



Segons Alzamora, l'oli de Mallorca ha experimentat un important creixement que s'ha traduït, entre d'altres, en la generació de llocs de feina de qualitat i una contribució inestimable a la conservació del paisatge rural de Mallorca. No obstant això, segons el portaveu de MÉS, «el sector no amaga la seva preocupació davant l'escalada desbocada de preus i que podria provocar, després de tant d'esforç, que el consumidor aposti per altres tipus d'oli i renunciï a la seva compra en favor d'altres olis amb preus més baixos, però també de manco qualitat». En aquest sentit, ha assegurat que alguns analistes financers ja vaticinen que les pujades de preu aniran deteriorant el consum de manera gradual. «Aquesta tendència, tot i tenir un abast global, té una incidència local que, en el cas de Mallorca, podria suposar -a més de la destrucció de llocs de feina- una crisi sense precedents en un sector que és i ha de continuar sent clau en el canvi de model productiu. Una circumstància a la qual s'afegiria l'abandonament de finques productives, i, per tant, una degradació paisatgística i pèrdua patrimonial de valor incalculable que, en el cas de la Serra de Tramuntana (declarada Patrimoni de la Humanitat), podria suposar la suspensió d'aquesta distinció».



Per entendre, insisteix Alzamora, la situació només cal analitzar les dades de l'Índex de Preus al Consum (IPC): l'oli és un dels productes que ha disparat el seu preu (52,5%) per davant del sucre i de l'arròs. Eurostat, l'Oficina de la Unió Europea que s'encarrega de publicar estadístiques i indicadors a escala europea, també recull la variació del preu de l'oli d'oliva. Les dades d'Eurostat mostren que l'estat espanyol és el país que registra majors increments.

«El pitjor de tot és que les previsions de la UE apunten que el canvi del cicle actual arribarà i invertirà la situació d'oferta i preus de manera abrupta. Lluny de ser una bona notícia, això provocarà uns efectes devastadors en el sector, ja que els costos de producció continuaran elevats i el consum deteriorat, en un escenari d'excés d'oferta, de manera que els preus cauran i batran igualment rècords, però a la baixa». Davant d'aquest escenari, «el Consell de Mallorca no es pot mantenir al marge tant en la defensa dels interessos dels consumidors com en el suport institucional a un sector estratègic. Aquesta obligació no és moral sinó que es tracta d'un mandat legislatiu», ha conclòs el líder insular de MÉS.

Amb tot, Alzamora ha lamentat que la moció no fos aprovada.