El Govern i la UIB signen el nou model de finançament universitari que preveu 81 milions d'euros per enguany

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot i el conseller d’Educació i Universitats,Antoni Vera, han signat, aquest dilluns, el conveni de col·laboració pel nou model de finançament universitari que preveu una aportació de 354.765.354 euros durant els propers quatre anys. A l’acte també hi han assistit el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Alcover; el vicerector d’Economia i Infraestructures de la UIB, Carles Mulet, i la gerent de la UIB, Chelo Hernández.

Amb aquest acord, que té vigència durant els anys 2023, 2024, 2025 i 2026, es compleix amb la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU) i es garanteix l’autonomia econòmica i financera de la UIB. A més, la finalitat d’aquest conveni és el de crear instruments de programació i finançament per concretar els objectius a assolir, fixar els recursos financers per fer-ho i els mecanismes d’avaluació per arribar a aquests objectius.

Per tal de dur-ho a terme, el conveni contempla un increment progressiu de les aportacions del Govern de les Illes Balears a la UIB. Així, per a aquest 2023, la universitat rebrà 81.070.875 euros, mentre que el 2024 la quantia serà de 86.696.671 euros, el 2025 serà de 92.509.969 euros i el 2026 serà de 94.487.839 euros.

La major part d’aquestes aportacions corresponen a la despesa corrent de la Universitat i es destinen a les despeses de personal incloent-hi l’estabilització de les plantilles. Per aquest concepte, la UIB rebrà 334.475.354 euros durant quatre anys i es compromet a una reducció important del personal docent i investigador contractat com a professor associat per garantir un servei públic de qualitat.

A més, la UIB rebrà 16.690.000 euros en quatre anys per a realitzar inversions i 3,6 milions d’euros més per destinar a millores del campus o a la recerca.

Grau de Medicina

D’altra banda, les aportacions plurianuals que es contemplen als pressuposts de la Comunitat també preveuen un règim específic per als estudis del grau de Medicina a partir de l’anualitat de l’any 2025. En aquest concepte s’inclou la contractació del professorat, del personal d’administració i serveis, així com les despeses de funcionament necessàries per a la facultat de Medicina. La previsió de la transferència a partir de l’any 2025 s’inclou després que hagi finalitzat el període de vigència de la transferència extraordinària pluriennal per a la implantació dels estudis.

Per la seva part, la UIB es compromet a elaborar el seu pla estratègic per als propers quatre anys, elaborar una memòria de les activitats realitzades i dels programes executats, establir un pla de dedicació acadèmica equiparable a la resta d’universitats públiques, fer una revisió completa del catàleg d’estudis oficials de grau i màster i posar en marxa un sistema de comptabilitat analítica abans d’iniciar l’exercici pressupostari de l’any 2025. Els resultats d’aquest nou sistema de comptabilitat s’hauran de remetre al Govern.