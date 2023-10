Federació Empresarial Hotelera de Mallorca: «La guerra entre Israel i Palestina és preocupant per al turisme internacional»

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha assenyalat que la guerra entre Israel i Palestina és «preocupant» per al turisme internacional atès que aquest és «un fenomen social, cultural i econòmic molt sensible».

Així ho ha manifestat la presidenta de la Federació, Maria Frontera, en una roda de premsa, amb motiu de les II Trobades Jurídiques FEHM.

Frontera ha comentat que el conflicte bèl·lic entre Israel i Palestina és una «situació disruptiva, nova i, per tant, no es tenen dades actualitzades. Però per descomptat, és una altra variable important a tenir en compte per al turisme internacional».

Així, Frontera ha remarcat que és igual de «preocupant» per al turisme com ho va ser quan va començar la guerra d'Ucraïna, «que encara continua i potser s'ha normalitzat», ha apuntat..

«Qualsevol situació d'incertesa i aquest escenari geopolític tan crític afecta tothom en general perquè el turisme és molt sensible», ha sentenciat.