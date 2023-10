CCOO denuncia la manca de serveis educatius per a alumnat amb necessitats educatives especials

Des del curs passat, la Conselleria d'Educació ofereix servei de llengua de signes dins les aules per a alumnes amb Deficiència Sensorial Auditiva. S’hauria de comptar amb un programa de logopedia per a potenciar la integració de la llengua oral per part de les persones sordes i un servei de llengua de signes perquè els alumnes puguin accedir a les explicacions dels professors, als comentaris dels companys així com a tota la informació oral i auditiva de dins l’aula (vídeos, cançons, etc). Però els propis especialistes assenyalen que «l'alumnat amb deficiència auditiva o amb sordceguesa, continuen sent persones amb analfabetisme funcional, cosa realment preocupant», explica el sindicat CCOO.

Per primera vegada, el curs passat la Conselleria d'Educació va dotar d'una partida pressupostària dirigida a l’atenció d’aquest alumnat als centres, que atenia l’alumnat només 15 hores setmanals, un horari «totalment insuficient degut a que les persones sordes estan escolaritzades totes les hores lectives». Finalment, després de certa polèmica es va ampliar el pressupost i el programa a horari complet.

Per a aquest curs vigent 2023-2024, la Conselleria d'Educació va tornar a licitar el servei a una empresa diferent, de nou externalitzant el servei, quan CCOO assenyala que existeix una partida pressupostària des de Fons Europeus específica per a impulsar els serveis educatius per a alumnat amb necessitats educatives especials; «partida que s’ha de sol·licitar des de Conselleria d'Educació i que no s’ha sol·licitat mai».

Des de CCOO remarquen que no es pot permetre que «s’externalitzen de forma precaria serveis tan rellevants com són l'educació i la integració de les persones amb necessitats especials. Hem de pensar que l’educació és la base damunt la qual la persona construirà la seva vida posterior. Si no donam una bona educació els actuals nins tendran greus dificultats per a accedir al món laboral perjudicant així la seva qualitat de vida. Sense una bona educació, no es pot accedir a una bona feina i si, a més, tenim en compte que per a poder dominar la llengua oral les persones sordes necessiten la llengua de signes, sense aquesta llengua les abocam a una situació d’incomunicació social on no poden llegir ni escriure correctement, en definitiva, els abocam a una situació d’exclusió social».