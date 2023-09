La no gratuïtat del transport públic i la manca d'inversions, principals preocupacions de l'Associació d'Usuaris del Tren

L'Associació d'Usuaris del Tren de Mallorca ha celebrat aquests dies una assemblea extraordinària en la qual s'ha renovat la junta directiva. S'ha elegit Guillem Ramis president de l'associació, Aurora Mateu com a tresorera, Alexandre Charles com a secretari i s'han anomenat sis persones vocals, tots elegits per unanimitat.

A l'assemblea també han estat convidades persones de les associacions veïnals de Son Cladera i Verge de Lluc, que s'han mostrat principalment preocupades per la manca d'accessibilitat i seguretat de les estacions. A més han denunciat que el vandalisme, la brutor i la manca de personal són constants.

Dins el torn obert de paraula s'han realitzat una sèrie de reivindicacions. La més destacada és la demanda d'ampliar la cobertura horària del servei ferroviari, a primera i darrera hora dels dies feiners, així com implantar trens nocturns els caps de setmana i suprimir la disminució de freqüències a l'estiu.

També reclamen l'accessibilitat segura i no discriminatòria, augmentar la capacitat i els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com millorar la senyalització a les andanes del lloc d'entrada preferent en els combois. A més volen que «es compleixi de manera urgent» amb les lleis i la normativa vigent sobre Accessibilitat Universal eliminant les barreres existents.

Entre les reivindicacions també s'hi troba la unificació de les targetes de Transport Públic de les Illes Balears, que siguin totes compatibles a SFM, EMT i TIB de Mallorca, TIB Menorca, TIB Eivissa i TIB Formentera. Així també reclamen millorar la Targeta Intermodal, que «sigui bona d'entendre, amb preus visibles, criteris socials i mediambientals», si com s'ha anunciat s'acaba la gratuïtat del transport públic el 2024.

Finalment, també han reclamat una millora de les estacions: la seva neteja, manteniment i seguretat, ja que «actualment les estacions estan molt deixades». Llocs d'espera amb seients, banys públics, neteja adequada de totes les instal·lacions, pantalles d'informació i megafonia que funcionin bé. En aquest sentit, han denunciat que «la gestió privada de l'estació intermodal prioritza el benefici econòmic enfront de les necessitats dels viatgers».