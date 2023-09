Arriben 11.000 creueristes al port d'Eivissa i són rebuts amb una performance contra els creuers

En el marc de la setmana de lluita global contra els combustibles fòssils, Extinction Rebellion ha rebut aquest dimecres els 11.000 creueristes dels vaixells MSC Seashore i Costa Diadema amb una performance per a informar i assenyalar aquesta indústria com a «destructora del medi ambient i del planeta».

«Les companyies de creuers promocionen les polítiques mediambientals mentre contaminen més que mai. Els creuers emeten quantitats ingents de gasos com el SO2 i el NO2, altament contaminants i perjudicials per a la salut. Un estudi recent de 'Transport & Environment' detalla l'augment de la concentració en l'aire. El 2022 els creuers a Europa varen emetre més sofre que mil milions de cotxes (4,4 vegades més que tots els cotxes del continent). MSC s'emporta la palma: els seus 19 vaixells varen emetre gairebé tant sofre com 291 milions de cotxes. Costa Cruises tampoc se salva, sent la segona companyia a la llista de contaminadores», han explicat des d'Extinction Rebellion Eivissa.

A més de contaminar l'aire, la mar i afectar els fràgils ecosistemes marins, els creuers contribueixen a l'escalfament global en emetre grans quantitats de gasos amb efecte d'hivernacle. Les seves emissions a Europa el 2022 equivalen a 50.000 vols entre París i Nova York. A més, els ecologistes remarquen que els combustibles «verds» com el gas natural liquat no representen una solució ja que «no només provenen de fracking sinó el seu ús també implica un augment d'emissions de metà, un gas molt més nociu que el C02 a efectes d'escalfament global».

També han volgut assenyalar que la indústria dels creuers està en mans d'unes quantes multinacionals que naveguen sota banderes i regulacions de paradisos fiscals, cosa que es tradueix en menys drets laborals, pitjors salaris, evasió fiscal i regulacions ambientals laxes.

A tot això s'hi suma l'impacte negatiu a les ciutats i pobles on atraquen en termes de turistificació: expulsió de la població local, massificació, problemes de mobilitat i de serveis bàsics.

En comentar els múltiples rècords de temperatura d'aquest estiu, el secretari general de les Nacions Unides va anunciar la setmana passada que «el col·lapse climàtic ja ha començat». La Dana que acaba d'arrasar els països del Mediterrani amb danys naturals, humans i econòmics greus, evidencia que aquest procés ja està en marxa.

Per això, Extinction Rebellion assegura que «urgeix acabar amb la nostra addicció als combustibles fòssils començant per decréixer als sectors superflus i altament contaminants». Tot i aquests indicis, el nostre model econòmic i els nostres governants continuen fomentant el desenvolupament d'aquestes indústries contaminants i de luxe: La flota de creuers a Europa va augmentar un 24% el 2022 ia Eivissa hi ha hagut un augment del 31,8% respecte a l'any passat: 145 vaixells durant el període d'abril a setembre. «Serà difícil explicar les previsibles restriccions de consum d'energia a l'àmbit domèstic si es continuen promocionant aquests malbarataments energètics», remarquen.

Per acabar, volen assenyalar que «no és motiu de celebració» que la quota diària s'hagi rebaixat a un màxim de dos creuers al port ja que «no és una mesura que hagi reduït el nombre total de visites ni la contaminació aquest estiu». Davant això, exigeixen a les institucions, a les empreses beneficiades i fins i tot a la societat civil que reconeguin la gravetat de la situació i que «s'actuï en conseqüència transformant aquest model turístic insostenible i perjudicial amb urgència».