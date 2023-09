Més per Menorca demana augmentar el Contracte Agrari fins als dos milions d’euros

El portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha enregistrat una proposta d’acord al ple del Consell on proposa que el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB), passi dels 900.000 euros actuals a un total de 2.000.000 d’euros per a l’any 2024.

Juaneda ha plantejat revisar les bases de la convocatòria de les ajudes del Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB) per ampliar la cobertura a les activitats professionals del sector forestal.

El portaveu ecosobiranista ha recordat que la Llei Menorca Reserva de Biosfera inclou, entre altres, el finançament de les accions previstes en els plans d’acció de la Reserva de Biosfera, i fixa la quantitat anual mínima en 5 milions d’euros que han d’aportar conjuntament el Consell (25 %) i % el Govern (75 %) de les Balears.

El conseller ecosobiranista també ha inclòs en la proposta començar a treballar en la creació d’una línia d’ajudes destinada a les activitats professionals del sector pesquer. Juaneda ha afirmat que «és imprescindible que es faci una clara aposta per la pagesia, pel sector forestal i pel sector pesquer perquè aquests es converteixen en un pilar de l'economia menorquina».