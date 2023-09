L'STEI condemna els discursos d'odi i fa costat al CEIP Joan Veny i Clar de Campos: «Ni una passa enrere!»

L'STEI Intersindical ha rebutjat aquest dissabte «sense pal·liatius» l'actitud i les paraules dels dos operaris d'una empresa contractada per l'Ajuntament de Campos que divendres anaren al CEIP Joan Veny i Clar i dona suport i empara jurídica a la comunitat educativa del centre educatiu, després d'haver parlat amb el director. Tal com ha informat dBalears, els dos operaris insultaren el director al crit de «puto nazi catalanista».

Segons l'STEI, «no és admissible el tracte que varen tenir amb el director, a qui varen insultar greument, ni tampoc els comentaris i valoracions que feren sobre el projecte educatiu del centre, en dir que d'aquella escola "sortirien tots tarats i maricons"».

L'STEI considera que l'actitud i les paraules dels operaris es poden considerar un delicte d'odi, tal com recull l'article 510 del Codi Penal. Segons el sindicat, la norma defineix aquest tipus de delicte com «tota aquella conducta moguda per un clar afany discriminatori i denigrant», cosa «que es va donar en els fets i les paraules dels treballadors».

Per aquest motiu, el sindicat demana que l'Ajuntament «ho denunciï com a delicte d'odi a la Fiscalia i es posi fre a aquesta allau d'intolerància i de manca de respecte per la diversitat, atiades fa massa temps per l'extrema dreta i els seus altaveus mediàtics».

Finalment, el sindicat posa a disposició del CEIP Joan Veny i Clar el seu assessorament i serveis jurídics i fa una crida a la comunitat educativa i a la societat de les Illes Balears «perquè no mostri cap tipus d'indiferència i, molts menys, de tolerància amb els intolerants». «L'escola és i serà un espai de diàleg i de respecte per la diversitat. Ni una passa enrere», ha sentenciat l'STEI.