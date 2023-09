Prohens intenta desvincular agressions sexuals i turisme després d'un estiu negre

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha remarcat aquest dimecres que l'Executiu impulsarà polítiques «útils» per a la igualtat de gènere, alhora que ha volgut desvincular el turisme a les Illes de les agressions sexuals que han transcendit aquest estiu.

Prohens ha fet aquestes declaracions uns minuts abans de la reunió per a constituir la Comissió per a la igualtat de gènere, que en aquesta primera sessió tenia previst tractar les agressions que han estat notícia a les Balears en els darrers mesos.

«El Govern vol deixar clar que en cap cas aquestes agressions identificades representen el turisme de les Balears. En cap cas són la imatge ni la tònica habitual de les Balears, com tampoc de les festes populars i espais d'oci», ha insistit.

Prohens també ha expressat «tolerància zero i màxima contundència» contra aquests delictes i ha assegurat que les Illes són «segures per a les dones i ho han de continuar sent». Així, ha advocat per intensificar la coordinació, la prevenció i la formació de professionals per a «evitar nous episodis» com els esdevinguts i «posar tots els mitjans al servei de la víctima».

La presidenta ha destacat que la Comissió portava sense constituir-se des del 2021, i ha subratllat que el seu Govern no farà «cap pas enrere en la lluita en defensa de la igualtat real efectiva entre homes i dones i contra tots els tipus de violència masclista».