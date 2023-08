5.547 clients d'Endesa han quedat sense subministrament elèctric a causa del temporal

Endesa ha elevat a 5.547 la xifra de clients que, en aquests moments, es troben sense subministrament elèctric a causa del temporal que aquest diumenge afecta a les Balears.

Segons ha informat Endesa a Europa Press, el seu personal continua treballant per a reparar les 18 línies de mitja tensió que, en aquests moments, pateixen avaries.

Això suposa, segons estimacions, que hi hagi 5.547 persones sense subministrament per avaries en línies de mitjana tensió. Si bé, aquesta xifra pot variar les pròximes hores per previsions meteorològiques.

Per a solucionar les avaries, Endesa compta amb 40 professionals realitzant labors de camp i altres punts realitzant maniobres en el centre de control de la Companyia.

Precisament, en el centre de control des d'aquest diumenge s'ha duplicat el nombre de professionals que ja treballen amb línies de mitjana tensió.

D'altra banda, des d'Endesa han informat que s'han rebut 101 avisos de clients per afectacions en línies de baixa tensió, que afecten 871 clients, segons estimacions.

La majoria d'incidències, han precisat des de la Companyia, s'han produït en zona rural. Si bé, les avaries també han afectat zona urbana, a Palma, Vilafranca i Maria de la Salut.

Els danys en les instal·lacions de la xarxa elèctrica d'Endesa han començat a Eivissa i Formentera, han continuat a Mallorca i han arribat, finalment, a Menorca.

Amb motiu de les avaries registrades al llarg d'aquesta jornada, Endesa ha registrat una afectació punta de 25.000 clients sense subministrament. Aquesta ha coincidit amb la plena afectació del temporal a Mallorca i ha durat només uns minuts, gràcies als telecomandaments.

És més, s'ha reduït ràpidament a 9.000 clients sense subministrament i, gràcies a maniobres més precises, als 5.547, que és la xifra d'afectats, que Endesa estima en aquests moments.

Amb tot, l'energètica calcula tenir per davant, almenys, dos dies de treball, per a solucionar totes les incidències, que es resoldran prioritzant el nombre de clients afectats en cada cas.

Per a concloure, des d'Endesa han assegurat que treballen en permanent contacte, col·laboració i coordinació, amb el Servei d'Emergències 112 Balears.