El sindicat ANPE demana «actuacions immediates» a l'inici del curs per «una climatització adequada de tots els centres educatius»

El sindicat ANPE ha considerat «imprescindible» l'impuls de mesures i precaucions davant les temperatures extremes que «poden condicionar» l'inici del curs escolar.

En un comunicat emès aquest dimarts, el sindicat educatiu ha insistit en la necessitat de realitzar «actuacions immediates» de cara a l'inici del curs en relació a una climatització adequada de tots els centres educatius de les Illes, donades les «successives onades de calor que esdevenen l'arxipèlag balear aquests mesos estivals».

Així, han destacat els «freqüents alts i baixos climàtics d'aquestes últimes temporades, ja siguin a l'estiu o a l'hivern», que «incideixen considerablement en el benestar de les aules, on els alumnes i docents pateixen cada any de les dificultats per exercir la docència en els centres, molts dels quals no estan preparats per a lluitar contra la calor».

Mostra d'això, han afegit des d'ANPE, va ser el desenvolupament de l'últim procés selectiu, on opositors i tribunals varen fer arribar les seves demandes, demanant climatitzar les aules dels edificis on es realitzaven les proves, ja que les temperatures estaven molt per sobre de les recomanades per l'administració.

«Des d'ANPE entenem que no es tracta tan sols de construir nous centres que estiguin actualitzats i preparats per a les noves condicions climàtiques, sinó que és imprescindible adaptar els col·legis i instituts ja existents, establint un pla de climatització de centres que contengui una auditoria de l'estat dels centres i un pla d'inversions en el marc del Fons de Cooperació Territorial, on l'inici d'elaboració del pla ha de finalitzar abans de final del curs 2023-2024», han ressaltat.

D'altra banda, el sindicat ha interpretat que aquest pla ha de ser «mediambientalment sostenible», aprofitant l'energia solar, i que s'ha de «retornar a l'arbratge dels patis» amb la finalitat de crear més espais d'ombra.