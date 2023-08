La Victòria acull un campament dedicat als nins amb diabetis

L'Associació de Persones amb Diabetis de les Balears (Adiba) ha organitzat, com cada any, el campament d'educació diabetològica per a nins, que es desenvolupa entre el 12 i el 15 d'agost en La Victòria (Alcúdia).

Aquesta és el primera de les dues trobades d'aquest tipus que organitza Adiba durant l'estiu, en aquest cas orientat a nins d'entre 8 i 12 d'anys, mentre que el segon, dirigit a majors, serà del 20 al 24 d'agost en l'alberg de Biniparratx (Sant Lluís).

Al campament de La Victòria hi ha assistit aquest dilluns la consellera de Salut, Manuela García, qui ha pogut parlar amb els nins, conèixer la formació que reben i el seu dia a dia amb la diabetis, en un entorn d'oci i salut.

García ha indicat que la diabetis infantil és una malaltia crònica i en aquests campaments es reuneix un equip multidisciplinari de psicòlegs, nutricionistes, metges o infermeres, que «són molt importants perquè aquests nins puguin desenvolupar una vida normal en salut i no amb patologies associades».

«És molt important acceptar la malaltia i saber com han de desenvolupar el seu tractament al llarg de tota la seva vida i, sobretot, ser capaces de realitzar aquests campaments amb els seus companys de col·legis o on facin les seves activitats. L'educació i la promoció de la salut, si hi ha qualque cosa que ho poden reflectir, són campaments com aquests», ha agregat García.