L'Hospital Juaneda de Ciutadella és compromet a garantir l'atenció telefònica en català

L'Hospital Juaneda de Ciutadella, a Menorca, s'ha compromès amb Plataforma per la Llengua a incloure el català en els missatges pregravats de l'atenció telefònica, que ara només s'ofereixen en castellà. Voluntaris de l'entitat es varen reunir dijous passat, dia 27 de juliol, amb el director gerent de la Xarxa Assistencial Juaneda Menorca, José Luis Bosch, i li varen traslladar la petició. A més, els voluntaris també li varen entregar un document amb les lleis que estableixen els drets lingüístics dels catalanoparlants i els resultats d'una enquesta interna sobre l'experiència lingüística dels pacients als centres sanitaris.

Tònia Gomis, voluntària de l'entitat a Menorca, i Lluís Bernet, voluntari del grup de treball de sanitat, es varen trobar amb el director gerent al mateix centre mèdic. Es tracta d'un centre de nova construcció que consta d'un paisatge lingüístic completament normalitzat en català. En aquest sentit, l'entitat felicita els responsables del centre i recorda que la normalització de la llengua a la retolació de la majoria de centres mèdics encara no s'ha completat.

A la reunió, els membres de Plataforma per la Llengua varen presentar al director gerent la trajectòria de l'entitat, així com els eixos de treball actuals i els èxits aconseguits fins ara. En aquesta línia, els voluntaris li varen compartir els resultats d'una enquesta interna impulsada pels mateixos voluntaris per conèixer quina valoració fan els pacients de l'atenció lingüística als centres sanitaris, i José Luis Bosch es va comprometre a fer tot el possible per a garantir els drets lingüístics dels pacients.

Tot i que la llengua sembla un element important per al centre mèdic, els voluntaris de l'entitat li varen recordar que la locució de la centraleta telefònica és únicament en castellà, i que això vulnera els drets dels catalanoparlants. El director gerent es va comprometre a incloure-hi aviat el català i va defensar que el sistema actual és provisional i que quan s'implanti el nou sistema també hi incorporaran una locució en català.

A més de lliurar-li un document amb els resultats de l'enquesta feta pels voluntaris, els representants de l'entitat també li varen fer arribar un corpus de lleis i normatives que emparen l'ús del català per part dels pacients, i li varen oferir el suport de Plataforma per la Llengua per continuar normalitzant el català a l'hospital. En aquest sentit, Gomis i Bernet li varen oferir el catàleg de serveis i formacions que l'ONG del català té a disposició de particulars, entitats i empreses.

Aquesta ha estat la primera de les reunions que tendrà Plataforma per la Llengua amb les gerències dels centres sanitaris, així com amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. L'objectiu d'aquestes reunions és abordar amb tots els agents implicats en l'àmbit sanitari la situació del català al sector i oferir eines per a trobar solucions i garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants.