CCOO Balears: «Tenim bones dades del mercat de treball però, si no ho lligam a bones condicions de vida, estam condemnats a morir d'èxit»

Segons les darreres dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri d’Ocupació i Economia Social, al mes de juliol el nombre de persones aturades registrades ha estat de 29.178. Per comparació,

al mateix període de l’any 2022, l’atur registrat baixa un -16.65% amb un saldo anual de -5.828

desocupats. Quant a la variació mensual, l’atur ha augmentat en un 3.02% i en total es registren 854 aturats més.

Per sectors, l’atur disminueix, en nombres absoluts, a Agricultura (-7) i a Sense Ocupació Anterior (10) i augmenta a Indústria (+27), a Construcció (+215) i a Serveis (+609).

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 635.357 afiliacions, de manera que la taxa de variació anual se situa en el +4.73%. En nombres absoluts la pujada anual d’afiliacions ha estat de +28.710. Pel que fa a l’evolució mensual es registren un total de 12.912 afiliacions més, una xifra que dona com a resultat una taxa de variació del +2,07%.

La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades

del Ministeri, al llarg del mes de juliol s’han registrat a les Illes un total de 43.700 contractes,

dels quals el 69.4% són indefinits i només el 30.6% són temporals.

Com cada mes de juliol, des del sindicat CCOO fan una valoració positiva de les dades d'atur i afiliació

a la Seguretat Social. «Estam amb dades excel·lents d’afiliació i d'atur i amb més estabilitat contractual que mai, fruit de la reforma laboral. Aquestes xifres reflecteixen la forta activitat econòmica que vivim a les nostres illes el mesos d’estiu, degut a la forta estacionalitat de l’economia balear. També hem de remarcar els increments salarials produïts gràcies a la negociació col·lectiva. Com a darrera mostra d’això tenim el conveni col·lectiu de bugaderies signat abans-d’ahir», han explicat.

Tot i aquestes bones dades laborals, el sindicat remarca que els treballadors de les Balears «pateixen

serioses dificultats per arribar a fi de mes». «Els preus i les condicions per llogar un habitatge són ferotges, el BCE torna a pujar els preus dels doblers en un quart de punt (4,25%) i la repercussió a les hipoteques és més que evident ja que portam acumulada una pujada de tipus d'interès de més del 4%. Això fa que les famílies ara destinin més de 250 euros més de mitjana per pagar l’hipoteca. La inflació, tot i ser de les més baixes d'Europa, no deixar respirar a les famílies. A més, la inflació subjacent, per damunt del 6%, està produïda, en gran part, pels marges empresarials i l’especulació», assenyala CCOO.

En conclusió, el sindicat valora que els treballadors de les Balears «són els vertaders herois i hauríem d’estar agraïts pel seu esforç, en un moment on estan patint excessives càrregues i dures jornades laborals per poder atendre la demanda que tenim». «Tenim bones dades del mercat de treball però, si no ho lligam a bones condicions de vida, estam condemnats a morir d'èxit», ha conclòs CCOO.