El 26 de desembre, segona festa de Nadal, tampoc no serà festiu a les Balears el 2024

Continua la polèmica iniciada amb l'aprovació del calendari festiu d'enguany a les Balears per l'eliminació de la segona festa de Nadal (26 de desembre). Nombrosos ciutadans varen mostrar la seva disconformitat amb la retirada d'aquesta festivitat, ja que consideren que és una de les més arrelades del nostre calendari.

De fet, Sant Esteve és una festivitat molt típica arreu dels Països Catalans i serveix per a continuar reunint les famílies durant les festes nadalenques. A Catalunya, les famílies es reuneixi a menjar amb l'altra part que no havia pogut el dia anterior. Al País Valencià es coneix com a Segon dia de Nadal i va ser festiu fins a la dècada dels 90. La tradició és menjar amb la família paterna, ja que el dia de Nadal és tradició menjar amb la família materna. A les Illes Balears la mateixa festivitat es coneix com a segona festa de nadal.

Si l'any passat va sorgir la polèmica per l'eliminació d'aquesta festa del calendari. Ara continua en aprovar-se els dies festius per a 2024 ja que tampoc no serà festa el 26 de desembre arreu de les Balears i seran els ajuntaments els qui hagin de triar destinar un dels festius a aquest dia.

La Mesa Social Tripartida, òrgan constituït pel Govern, Patronals i Sindicats, ha aprovat aquest dilluns el calendari de dies festius per a l'any 2024 en l'àmbit de les Illes Balears. Així, s'ha ratificat la proposta que la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia va remetre a patronals i sindicats. L'aprovació ha comptat amb el vot favorable de totes les parts.

El calendari de dies festius està conformat per 12 dies. En aquest sentit, la directora general d'Ocupació, Catalina Cabrer, ha explicat que, «a causa de com han caigut els dies en 2024, s'ha hagut de triar entre declarar festiu el Dilluns de Pasqua o el 26 de desembre». «La Mesa Tripartida ha optat per la mateixa solució que ja es va adoptar l'any passat. Mantenim el Dilluns de Pasqua com a festiu i deixam que siguin els municipis els que decideixin si el 26 de desembre és festiu o no». D'aquesta manera, la relació de festius de 2024 a les Balears és la següent: