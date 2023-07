Investigadors de la UIB conclouen que l’ús de xatbots serà positiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Investigadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han analitzat la utilització de ChatGPT com a eina de suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els autors conclouen que l’ús de xatbots com a assistents serà positiu en aquest context, però que requerirà adaptacions importants en la forma en què s’imparteixen els estudis i de la classe d’activitats que se sol·liciten als estudiants. Fins i tot, apunten que serà necessari que es modifiquin els plans d’estudis i l’organització actual de les titulacions.

L’anàlisi s’ha basat en exemples de tasques elaborades per professors i d’altres d’elaborades per estudiants. S’ha fet servir ChatGPT per dur a terme les tasques i, un cop obtinguts els resultats, s’han analitzat els resultats.

En concret, des del punt de vista dels professors, s'ha utilitzat ChatGPT per a elaborar material didàctic, crear enunciats i solucions d'exercicis i pràctiques, avaluar respostes d'alumnes o planificar la docència. Des del punt de vista dels alumnes, s'han fet proves en apartats com la resolució d'activitats, la generació de resums i material d'estudi, l'autoavaluació de l'aprenentatge i la redacció d'informes tècnics.

Tots els diàlegs i peticions (prompts) de les proves realitzades estan publicats en un repositori d'accés obert i s'han referenciat als articles publicats. D'aquesta manera, la comunitat universitària tendrà a la seva disposició els exemples concrets que els poden servir d'inspiració per aplicar-los en la realitat de la seva pròpia docència i saber què poden arribar a fer els alumnes amb aquestes eines.

Limitacions en exercicis pràctics i de raonament complex

Els investigadors apunten que ChatGPT mostra un comportament «més que adequat» a l’hora de generar material, exercicis, contingut o programació docent, entre d’altres. Per contra, han detectat limitacions en l’avaluació de continguts, especialment en aquells més pràctics i en els que requereixen un raonament més complex. Amb tot, l’avaluació de continguts teòrics ha estat «molt acceptable».

A més, s’ha destacat la importància d’una redacció adequada i precisa dels prompts o peticions que se sol·liciten a ChatGPT, ja que d’aquestes depèn en gran part la idoneïtat de les respostes generades.

En qualsevol cas, els autors assenyalen que aquests estudis inicials s’han dut a terme amb l'eina ChatGPT 3.5, però que és necessari tornar a fer la mateixa anàlisi amb altres eines d'intel·ligència artificial generatives i amb la nova versió de ChatGPT 4.0, ja que han demostrat un rendiment molt més elevat al ChatGPT 3.5.

Publicació de la investigació

Com a resultat d’aquesta investigació inicial, l’equip format pels doctors Carlos Guerrero, Isaac Lera, Antoni Jaume i Gabriel Moyà ha publicat dos articles el juliol de 2023:

D’una banda, l’article «Reflexiones y perspectivas del uso de ChatGPT en la docencia del grado en Ingeniería Informática» s’ha publicat a les jornades nacionals JENUI sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica i se centra en l’ús de chatGPT en la docència del grau d’Enginyeria Informàtica de la UIB.