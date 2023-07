Gairebé el 70% dels professors de les Balears que ha participat en el concurs de trasllats estatal han obtingut plaça

Un total de 1.792 professors de les Balears han participat en el concurs de trasllats estatal el passat curs 2022-2023, i 1.250 han obtingut plaça, és a dir, el 69,8%, segons les dades publicades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

En concret, dels 1.067 mestres han participat en el concurs, 704, el 66%, ha obtingut plaça. Es tracta del cinquè percentatge més elevat després dels de La Rioja (80,7%), Astúries (76,2%), Canàries (75,4%) i Cantàbria (66,4%). El 73,1% dels participants en el concurs de trasllats al Cos de Mestres a les Balears eren dones.

Pel que fa als cossos d'Ensenyament Secundari, FP, Ensenyaments Artístics, Idiomes i Inspecció Educativa, dels 725 docents que s'han presentat, han aconseguit plaça 546, el 75,3%, en aquest cas, les Balears lideren la classificació d'aquest nivell educatiu seguit per País Basc (75%), Catalunya (72,2%), La Rioja (56,3%) i Navarra (54,7%). També en aquests cossos s'han presentat al concurs més dones que homes, però en menor proporció que l'anterior, perquè elles representen el 58,2% del total.

El percentatge de mestres de les Balears que ha obtingut plaça en una altra comunitat ascendeix al 3,1%, per sota de la mitjana estatal situada en el 5,9%, mentre que el 96,9% restant l'ha aconseguit en la pròpia comunitat, gairebé vint punts per sobre del conjunt estatal (78,6%).

Per als altres cossos citats, els professors de les Balears que han obtingut plaça en una altra comunitat representen 12,1% dels trasllats, quan la mitjana de tot l'Estat està en el 8,5%. El 87,9%, per part seva, es traslladarà dins de l'arxipèlag, en aquest cas per sota de la mitjana (77,3%).

El 2% dels mestres que han obtingut plaça a les Balears procedeixen d'una altra comunitat, mentre que en el conjunt Secundària i els altres cossos docents ascendeix al 3,4%, tercer més baix després de País Basc (0,7%) i Catalunya (0,4%).

Comparant el professorat que es trasllada amb el total del professorat de les Balears, representa el 11,4% del Cos de Mestres i el 10,1% del Cos de Secundària (el quart més alt després de Catalunya, amb un 19,3%, País Basc, 13,2%, i Galícia, 10,4%).