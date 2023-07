Escola Catòlica celebra el nomenament de Vera com a conseller d'Educació per la seva vinculació amb l'escola concertada catòlica

Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) ha celebrat aquest dimecres el nomenament d'Antoni Vera com a nou conseller d'Educació, de qui han destacat el seu «perfil dialogant».

En un comunicat, aquesta entitat ha destacat que a la vessant de filòleg Vera suma la de docent vinculat a l'escola concertada catòlica, i per això ECIB ha mostrat la seva satisfacció pel fet que aquesta designació hagi recaigut en una persona del sector, «dialogant, mesurada i amb experiència prèvia en la gestió pública».

La presidenta d'ECIB, Llúcia Salleras, ha considerat que Vera «sabrà entendre perfectament els problemes i els reptes que actualment preocupen i ocupen el sector educatiu concertat».

A més, per altra banda, ha indicat que el nou director general i mà dreta del conseller, Ismael Alonso -docent d'un centre concertat catòlic-, «gaudeix d'una gran experiència institucional a l'àmbit educatiu, havent treballat al llarg de dècades colze a colze amb la resta d'organitzacions del sector en diferents iniciatives».

Finalment, Escola Catòlica ha agraït a l'anterior equip la seva tasca i s'ha posat a disposició del nou equip de la Conselleria per a començar a treballar tan aviat com sigui possible i aconseguir un inici de curs «sense incidències».