Homes Per la Igualtat Mallorca, sol·licita la modificació de la Llei d'Enjudiciament criminal en pro de les víctimes de delictes sexuals

L'associació Homes per la Igualtat – Mallorca, que està formada per gairebé un centenar «d'homes preocupats per avançar cap a la igualtat amb les nostres companyes, les dones» ha sol·licitat al Govern espanyol,la modificació de la Llei d'Enjudiciament criminal en pro de les víctimes de delictes sexuals.

L'entitat ha analitzat «la situació de les dones des d'una perspectiva critica entorn a la violència que nosaltres mateixos exercim sobre elles, tan a nivell d'agressions sexuals com a les relacions amb la parella» i afirma que «sabem que la societat ha avançat molt en la identificació d'aquesta violència, amb un major seguiment i posant més mitjans per identificar els agressors i un millor tractament cap les dones afectades, però encara és insuficient».

Segon l'associació, «El punt feble de l'equació és continua situant en les causes que porten a alguns homes a desplegar tanta maldat injustificada» i «mentre les dones continuïn patint aquesta violència estructural, qualsevol acció desenvolupada a la recerca de la igualtat material que millori la vida de les nostres companyes serà positiva». En aquest sentit afirmen que «darrerament, estam observant determinades sentències judicials que presenten escàs retret punitiu que, encara que legal, promou un negatiu ressò social que apunta a una certa impunitat».

«Observam que els dictàmens tenen sovint el seu origen en acords als quals, prèviament al judici oral, arriben les parts. Segons ens sembla, una part fonamental de la motivació de les víctimes per a aconseguir-los se situa en la seva voluntat de 'deixar de ser-ho com més aviat millor' i evitar la revictimització, el qüestionament de la seva conducta i l'exposició mediàtica pot arribar a exercir tal pressió sobre ella que la impel·leixi a voler passar pàgina com més aviat millor, privant amb això al Ministeri Fiscal dels elements de prova potencialment necessaris basats en la seva declaració davant el tribunal», indiquen.

En el marc d'aquesta polèmica, veus qualificades assenyalen una acció fonamental per a assegurar la continuïtat del procediment disminuint la pressió sobre la víctima que consisteix en «preconstituir, en la fase d'instrucció, la determinant prova que representa la declaració de la perjudicada. Aquesta diligència es desenvoluparia amb totes les garanties legals, tant per a la víctima com per a l'acusat, especialment el principi de contradicció». Aquesta pràctica, desenvolupada i gravada en els inicis de la causa, molt abans de l'obertura del procés oral, estaria a la disposició del jutge en qualsevol moment, evitant d'aquesta manera fer reviure el succés a l'agredida».

Tots aquests arguments han fet que Homes per la Igualtat – Mallorca, hagi sol·licitat la reforma de l'article 449 de la vigent Llei d'Enjudiciament Criminal al Ministeri de Justícia del Govern espanyol, demanant que es reguli el desenvolupament de tal fórmula probatòria amb la necessitat de disminuir la victimització de les persones que són objecte de delictes sexuals sense distinció de gènere, alhora que elevar les possibilitats acusatòries ajustant en major mesura la sanció penal als delinqüents, actualment temperada per aquests pactes 'condicionats' de conformitat.