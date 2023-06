El GOB inicia un contenciós administratiu contra l'ampliació dels hotels de Son Bou

El GOB Menorca inicia la via del contenciós administratiu contra la pretensió d'ampliar encara més l'impacte estètic dels dos grans hotels de Son Bou. Segons denuncien, l'Ajuntament d'Alaior va aprovar una agrupació de parcel·les que usa zones verdes com si fossin edificables.

«No sembla lògic que, en el temps que estem, els grans hotels dels anys setanta mantenguin les mateixes places i augmentin el volum dels seus edificis en primera línia de mar. Així no es desestacionalitza. Així es massifica i es degrada la imatge de l'illa», han explicat.

Des de l'organització han apuntat que l'empresa Melià International va presentar el 2017 un projecte de modernització dels hotels Milanos Pingüins de Son Bou, que tenen 12 plantes. «Són un dels edificis més impactants que s'han construït al litoral menorquí», han manifestat.

Analitzant el nou projecte, el GOB va poder constatar que la idea era incrementar l'efecte pantalla que aquestes edificacions ja impliquen sobre la platja. Es retoquen uns cantells però mantenen l'alçada de les torres i afegeixen cinc plantes a les construccions laterals.

Les converses amb l'empresa per a reconduir la iniciativa a una intervenció més adequada als temps que vivim no varen donar fruit, de manera que es va consultar l'expedient antic dels hotels, construïts als anys setanta.

D'aquesta consulta es va comprovar que mai no s'havia complert amb la dimensió de la parcel·la a què estava condicionada la llicència. Això deixa l'edifici en condició d'il·legalitat i no es pot modernitzar a menys que s'adapti a les condicions urbanístiques actuals, que són de planta baixa més dos.

Com a resposta, els promotors varen presentar una altra iniciativa, consistent en segregar i agrupar les parcel·les properes, amb l'objectiu de poder disposar d'una extensió de terreny suficient per complir amb el Pla General d'Alaior.

Quan el GOB va voler veure la nova documentació aportada, l'Ajuntament d'Alaior s'hi va negar. Només s'hi va poder accedir una vegada concedida la llicència d'agrupació de parcel·les, segons denuncien.

Consultada la documentació, es va constatar que s'havien agafat zones verdes com si fossin edificables. També es donava per bona la parcel·la resultant encara que els metres quadrats no arribaven als requerits pel Pla General.

Aleshores, el GOB va formalitzar un escrit davant l'Ajuntament demanant la revisió de llicència. «Usar zones verdes com edificables està catalogat com a falta molt greu a la Llei d'Urbanisme», apunten els ecologistes.

Però han passat els mesos i l'Ajuntament no ha contestat: «Ara ja s'entén que opera el silenci administratiu i només queda la via del contenciós».

L'entitat ha acordat tirar endavant aquesta via judicial, perquè el projecte final és molt impactant, perquè s'ha obstaculitzat la transparència en la documentació pública, perquè s'estan usant zones verdes com si fossin edificables i perquè es dóna per acceptada una parcel·la que no arriba al mínim exigit pel planejament municipal.