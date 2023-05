UGT demana al PP que pensi en el «bé» de les Balears i no es converteixi en un «esclau» de l'extrema dreta

El sindicat UGT ha mostrat aquest dilluns la seva «preocupació» perquè es produeixi un pacte entre PP i VOX per a governar a les institucions de les Balears i ha demanat al PP que pensi en el «bé» de la ciutadania de l'arxipèlag i no es converteixin en un partit «esclau» de l'extrema dreta.

El secretari general de la UGT, Lorenzo Navarro, ha manifestat el «temor» del sindicat per les conseqüències que pugui tenir l'entrada de VOX al Govern, els consells insulars i ajuntaments de les Illes. «No volem reculades en drets i llibertats ni en justícia social. Hem vist el que està passant a Castella i Lleó i no ens agrada», ha assenyalat Navarro, qui ha indicat que el desig del sindicat per a les Illes és que «se segueixi avançant en drets socials i laborals».

El líder d'UGT ha reclamat també que es continuï governant des del diàleg social i ha recordat els «bons fruits» que ha donat durant els darrers vuit anys prendre les decisions «en comú».

Navarro ha enumerat els reptes que, segons el parer del sindicat, tenen al davant les Balears, entre els quals ha destacat la resolució del problema social de l'habitatge, la generació d'ocupació a l'hivern, el control efectiu de les càrregues de treball i la diversificació de l'economia amb la creació d'un model econòmic més sostenible i inclusiu. «Creiem que aquests desafiaments seran difícils d'abordar amb un govern del PP amb VOX», ha subratllat Navarro, alhora que ha apel·lat a un pacte entre les forces polítiques per a la limitació del preu del lloguer i l'augment del parc d'habitatge públic.

A més, ha afegit que s'han de continuar millorant la sanitat i l'educació públiques i els serveis socials, cosa que «no es pot fer», ha dit Navarro, amb una «baixada d'impostos, com s'ha promès durant la campanya electoral des de la dreta».

Finalment, el secretari general d'UGT Illes Balears ha apuntat que caldrà esforçar-se durant la propera legislatura per a reivindicar un nou sistema finançament més just per a l'arxipèlag després d'haver aconseguit el Règim Especial Balear i el seu sistema fiscal.