Més de 100 entitats i empreses reben l’ajut del Consell de Mallorca per al foment del català

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, concedeix a 107 entitats i empreses la subvenció per al foment de l’ús de la llengua catalana. En total, la institució insular hi ha destinat 345.000 euros.

D’una banda, han estat beneficiàries d’aquest ajut 74 empreses, entre les quals hi ha Agromart Balear, Gram Sostenibilitat, Can Majoral, Societat Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner, Vins Galmés i Ribot o Tremola Espectacles, que han aconseguit l’import màxim de 6.000 euros. En total, la Direcció Insular ha invertit en aquesta convocatòria adreçada a empreses 245.000 euros.

D’altra banda, el Consell ha concedit una subvenció a 33 entitats sense ànim de lucre, entre les quals hi ha l’associació per a la salut mental Gira-sol, la fundació Jardí Botànic de Sóller – Museu Balear de Ciències Naturals, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació Illes Balears (AMIC Illes Balears) o l’Obra Cultural Balear. En total, la institució insular ha destinat 100.000 euros a la convocatòria per a entitats.

Les accions subvencionables han estat: la retolació en llengua catalana tant d’establiments com de vehicles; l’etiquetatge en català; l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper; el marxandatge; la confecció de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tota classe de plataformes en línia on la llengua vehicular sigui el català.

La Direcció Insular convoca aquests ajuts amb un doble objectiu. En primer lloc, augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que formen tant empreses com entitats. Però també es vol garantir el dret de les persones i dels consumidors a gaudir d’un entorn en què la presència ambiental del català convidi la gent a emprar la llengua amb normalitat; el dret de rebre en català la informació general, i el dret de rebre en català la resta de documents relacionats no només amb les entitats, sinó també amb l’àmbit comercial.