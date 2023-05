Creus que la Conselleria de Salut ha d'intervenir en el greu cas de discriminació lingüística de l'Hospital Sant Joan de Déu?

Una de les notícies més destacades d'aquests dies és el greu cas de discriminació lingüística que pateix Jordi Puig a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. El pacient, que es troba en situació de dependència, ha denunciat greus maltractaments i discriminacions per exercir el seu dret a parlar en català.

Segons ha explicat Puig a dBalears, el servei d'infermeria li ha negat en diverses vegades l'atenció amb l'excusa que no entenien la llengua pròpia de les Balears, mentre li exigien que parlés en castellà. Així, no li haurien subministrat calmants després de demanar-los o bé no l'haurien atès a l'hora del menjar.

De fet, aquest darrer punt és un dels més destacats. Puig ha denunciat que el servei que distribueix el menjar no funciona correctament i ningú s'encarrega diàriament d'enretirar les safates brutes que s'acumulen a l'habitació durant dies. Aquesta desatenció afegida és causa, segons el pacient, de la seva negativa a deixar d'utilitzar el català.

Un altre episodi rellevant d'aquesta discriminació lingüística s'hauria produït quan un metge li hauria assegurat a Puig que l'Hospital Sant Joan de Déu és una institució privada i que hauria de seguir les normes lingüístiques del centre. És a dir, hauria de renunciar al seu dret a parlar català i s'hauria de dirigir al personal en castellà. Una discriminació lingüística inacceptable.

Sigui com vulgui, Puig ha rebut una allau de mostres de suport de la societat civil i Política Lingüística ha anunciat que investigarà els fets. A més, a banda d'accions de protesta com la de la Plataforma per la Llengua, s'ha creat el grup Solidaris amb Jordi Puig que estudia totes les accions que es poden dur a terme per posar fi a aquesta discriminació.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que la Conselleria de Salut ha d'intervenir en aquest greu cas de discriminació a un centre sanitari de les Balears. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, Jordi Puig rep un tracte inhumà i catalanòfob.

-No, és una institució privada amb la seva pròpia normativa.