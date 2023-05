El Govern subvenciona amb 3,8 milions d'euros les actuacions i activitats econòmiques i conservacionistes a l'àrea de Cabrera

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dissabte la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de subvencions per a actuacions en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

La convocatòria, dotada amb un màxim de 3.890.000 euros provinents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU), té com a objectiu principal «impulsar l'ocupació, l'economia verda i l'emprenedoria vinculada a noves activitats sostenibles lligades a la dinamització de l'entorn dels parcs estatals espanyols i la integració d'usos i activitats locals, sempre en relació amb iniciatives vinculades a la conservació de la biodiversitat».

Per primera vegada, en podran ser beneficiaris les entitats sense ànim de lucre, PIME, empresaris individuals i autònoms, les confraries de pescadors i les persones residents i empadronades en l'àrea d'influència socioeconòmica. Així mateix, els ajuntaments de Palma i de Ses Salines, com a municipis pertanyents a aquesta àrea, també seguiran sent-ne beneficiaris.

Les actuacions i projectes subvencionables són aquelles destinades a la conservació del patrimoni natural, les orientades a l'eliminació de qualsevol classe d'impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc, i les iniciatives dirigides a garantir la compatibilitat i integració de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc en matèria de conservació de la biodiversitat, entre d'altres. Segons Medi Ambient, cal tenir en compte que han d'estar en consonància amb les previstes en la Inversió 2 del Component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència sobre la conservació de la biodiversitat terrestre i marina.

Els projectes presentats es poden haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2022 i han d'haver finalitzat abans de l'1 de juliol de 2025. Les persones interessades que desitgin concórrer a la present convocatòria poden presentar fins a un màxim de 3 sol·licituds. El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB.