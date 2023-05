L'Acampallengua és compromís

L'Acampallengua és una iniciativa impulsada per Joves de Mallorca per la Llengua dedicada a la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. Crec que és molt important anar-hi per molts de motius, es cert que pot ser ja has vist Antònia Font i t'ha bastant amb una vegada, però un Acampallengua no és només un concert, un Acampallengua és història, perquè com bé sabeu els que hi vàreu anar, us ho vàreu passar beníssim i puc assegurar que és que no hi heu anat, (que puc entendre que no sabeu molt bé on anau), serà una experiència realment extraordinària.

Un Acampallengua són hores i hores de feina d'un de joves meravellosos amb qui he tengut l'oportunitat de compartir aquest projecte, però un Acampallengua sobretot és compromís. Compromís amb una llengua i una cultura que se veu amenaçada constantment, compromís amb un projecte sense ànim de lucre que incentiva la participació ciutadana i compromís de lluitar per la normalització de la nostra llengua i per acostar-la a tota la població mallorquina.

Joves de Mallorca per la Llengua ha demostrat aquest compromís amb mesos i mesos de feina diària, ho hem fet tot el millor que hem sabut però ara necessitam que tothom vengui a l'Acampallengua a demostrar aquest mateix compromís, a fer una demostració de força, a que es vegi que la nostra cultura es viva, igual que ho féreu l'any passat, quan demostrarem que la flama del Correllengua era més viva que mai. Tots els he hi heu anat sabeu millor que jo, que el que vius i el que aprens a un Acampallengua no s'oblida. I pels que serà el vostre primer Acampallengua, us vull dir que estic molt orgullós d'haver pogut contribuir a que pugueu viure aquesta experiència que, de ben segur, que recordareu sempre.

Per tots aquests motius necessitam, tots, que s'ompli sa Pobla aquest cap de setmana, vine a acampar o simplement només al concert independent de l'edat que tenguis, perquè això no va de edat, o gustos, això va de demostrar el teu compromís. Vos hi esperam a tots!!!