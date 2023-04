UOB dona suport a l'OCB i rebutja les amenaces i xenofòbia de l'extrema dreta

El sindicat UOB Ensenyament ha volgut mostrar públicament aquest dimecres el seu suport a l'Obra Cultural Balear davant les amenaces de Vox contra l'entitat i el seu local, el centre cultural de Can Alcover. L'organització denuncia «aquests atacs ultradretans» i mostra tot el suport a l'OCB.

En un comunicat, UOB ha repassat els fets d'aquesta darrera setmana, en què «els neofeixistes han amenaçat la seu de l'OCB i la mateixa Obra Cultural Balear amb uns missatges i vídeos ben explícits». Com afirma el sindicat, la formació d'extrema dreta ha anunciat que, si ells governen, l'OCB no continuarà on és.

UOB, en resposta, ha volgut destacar «la trajectòria de l'OCB perquè tots sabem la gran tasca desenvolupada per l'entitat en defensa de la llengua, la cultura i el dret a l'autogovern d'aquesta terra, 60 anys de compromís i lluita ». Conclou el comunicat proclamant que «contra el feixisme, cap passa enrere».