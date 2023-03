La cúpula de la Federació Balear de Boxa portava esportistes il·legalment a Mallorca i alterava resultats de competicions

La cúpula de la Federació Balear de Boxa, arrestada aquest dimecres, hauria portat esportistes de manera il·legal a Mallorca per a participar en competicions, alterat resultats de competicions, comès fraus en ajudes institucionals i trampejat les eleccions, entre altres delictes.

Ho ha explicat aquest dijous la Prefectura Superior de les Balears després de l'arrest aquest dimecres del president, Jorge Sánchez, i el vicepresident de l'organisme, Manuel Sánchez, i una tercera persona. A més, s'ha pres declaració com a investigades dues persones més.

Presumptament contractaven esportistes d'altres països, principalment de Nicaragua, als quals els pagaven el viatge per a entrar com a turistes a Mallorca. Una vegada a l'illa, se'ls proporcionava allotjament i se'ls expedia una llicència esportiva per part de la Federació Balear de Boxa.

Els detenguts, suposadament, organitzaven proves esportives arreu d'Europa, especialment al Regne Unit, per les quals rebien entre 3.000 i 5.000 euros. D'aquestes quantitats, els esportistes rebien uns 1.200 euros, descomptant també despeses de manutenció.

La investigació es va iniciar arran de la informació rebuda a la Unitat contra xarxes d'Immigració i Falsedats (UCRIF) per part d'una federació esportiva, així com de diferents esportistes i persones relacionades. Totes coincidien en la suposada gestió fraudulenta de la Federació per part de diverses persones que actualment regentaven diferents càrrecs entre els quals hi havia el president i l'expresident.

Arran d'aquestes denúncies, el mes de febrer passat es va establir un dispositiu policial al voltant d'una prova esportiva que s'estava fent en una localitat de la Part Forana. En aquell moment, es varen aixecar actes administratives en comprovar que no es complien les mesures de seguretat, motiu pel qual, en consens amb els àrbitres i els responsables de l'organització, es va suspendre l'activitat.

Administració deslleial i apropiació indeguda

D'altra banda, després d'analitzar els agents els expedients de subvenció sol·licitats per part de la federació al Consell de Mallorca i a la Direcció General d'Esports del Govern, que han col·laborat activament a la investigació, s'ha pogut constatar l'existència de «nombroses falsificacions» als documents presentats per a la justificació d'aquestes subvencions.

Així, s'ha constatat que nombrosos esdeveniments subvencionats no s'haurien realitzat realment i altres no es destinaven els fons obtenguts per a les finalitats concedides.

A més, analitzada la documentació comptable aportada per la federació a la Direcció General d'Esports del Govern, s'ha comprovat que havia estat falsificada.

Corrupció, coaccions i amenaces

Segons les nombroses declaracions testificals d'esportistes i àrbitres, els membres de la Federació, presumptament, també podrien haver alterat de manera deliberada i fraudulenta el resultat de nombroses proves.

Els mateixos testimonis han relatat que si no estaven d'acord amb les directrius establertes per la Federació, els instaven a renunciar a les dietes i els costos de desplaçament i no eren convocats per a realitzar-les.

Corrupció entre particulars i usurpació d'estat civil

D'altra banda, seguint el relat dels agents, també s'ha constatat que els ara detenguts suposadament haurien comès un il·lícit de corrupció entre particulars i usurpació d'estat civil.

Pel que sembla, després de la convocatòria per part de la Conselleria d'Esports per al procés de selecció de director tècnic de la federació per a la Fundació per a l'Esport Balear es va presentar una investigada, formalitzant contracte de treball d'esportista professional.

Frau electoral

A més, per les investigacions realitzades s'ha comprovat que els detenguts presumptament haurien falsificat el procés electoral per a l'elecció als càrrecs de la Federació, fent nombroses falsificacions.

Alguns esportistes federats quan patien una lesió en competició o en la seva activitat esportiva s'havien de costejar les pertinents despeses mèdiques per les lesions sofertes, ja que tenien problemes amb l'assegurança de vida i els accidents obligatoris de la Federació.