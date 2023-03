CCOO denuncia la frustració dels docents: «Dediquen moltíssimes hores que no són remunerades econòmicament ni reconegudes socialment»

La Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears ha comunicat aquest dijous que vol ser «altaveu» i «donar visibilitat al cansament generalitzat que detectam, especialment en els dos últims cursos, entre el professorat, que manifesta un malestar generalitzat per la sobrecàrrega de feina i burocràcia».

«Aquests dies hem llegit que el conseller d’Educació ha dit que 'sabent d'on es ve, el sistema educatiu balear mai ha estat tan bé com ara'. Aquesta afirmació no es pot dir amb satisfacció ja que veníem de les retallades en Educació. Des de llavors, és cert que hi han hagut millores: s’ha augmentat la inversió, el nombre de docents, s’ha reduït l’abandonament escolar prematur, s’ha reduït la ràtio mitjana d’alumnes -encara que no de manera prou significativa-, i altres mesures que permeten afirmar que el sistema educatiu ha millorat amb respecte als temps de retallades», explica CCOO. No obstant, consideren que «això no és suficient».

El sindicat remarca que la percepció als centres és «diferent»: «Són molts els docents que ens transmeten sentir-se saturats per una càrrega laboral que resulta inassumible». Per a CCOO, l'augment de responsabilitats per a poder oferir una veritable formació de qualitat al nostre alumnat hauria d'anar lligat a un augment significatiu de recursos, «però veiem com progressivament van creixent les nostres funcions cap a l'alumnat, activitats, necessitats formatives, així com la càrrega burocràtica, entre moltes altres noves responsabilitats». Tot això es tradueix en augment de la «frustració» dels docents que «se senten desbordats i frustrats, dedicant moltíssimes hores que no són remunerades econòmicament però sobretot que no són reconegudes socialment».

Per això, consideren que el recent signat Acord Marc «hauria de suposar un nou punt de partida cap a un futur esperançador en el que els docents puguem fer feina sense tanta pressió i precarietat». Així, demanen a la Conselleria que totes aquelles mesures que es contemplen a l'Acord i que es poden negociar durant aquest curs «es comencen a treballar urgentment». Aquestes mesures són, entre d'altres, el pla de climatització que tan necessari és en l'època estival, el pla d'infraestructures imprescindible per a fer efectiva la promesa baixada de ràtios, el pla per a reduir la burocràcia, la simplificació de l’avaluació o negociar la solució als PTFP que actualment no tenen feina com s'ha fet a altres territoris de l'Estat.