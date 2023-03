La Ruta de Pedra en Sec (GR-221) és el primer sender de Mallorca amb homologació de gran recorregut

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, juntament amb el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, han presentat aquest dilluns l'homologació de la Ruta de Pedra en Sec com a sender de gran recorregut (GR-221) al refugi de Muleta, a Sóller.

La marca de Gran Recorregut GR®, que atorga la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), s'identifica amb els colors blanc i vermell i indica recorreguts de més de cinquanta quilòmetres. La institució ha celebrat la feina feta perquè la Ruta de Pedra en Sec estigui en les millors condicions de seguretat i senyalització i sigui transitable, fet que ha permès l'homologació de la ruta, una certificació pendent des de feia 20 anys.

El segell de qualitat de Gran Recorregut GR® indica que l'itinerari està senyalitzat de forma completa i permet autoguiar-se sense pèrdua, i assegura que el promotor hi fa accions de control i manteniment de les condicions del sender que en permet l'ús al llarg del temps.

Des del Consell han explicat que l'homologació que s'ha presentat aquest dilluns suposa la certificació dels trams que comprenen des de Deià fins al Port de Pollença en les etapes següents: l'etapa 4, del refugi de Can Boi al refugi de Muleta; l'etapa 5, del refugi de Muleta al refugi de Tossals Verds; l'etapa 6, del refugi de Tossals Verds al refugi de So n'Amer; l'etapa 7, del refugi de So n'Amer al refugi de Pont Romà i també la variant F, del Pas Llis.

La presidenta Cladera ha destacat que és «una fita important pel món del senderisme i muntanyisme de Mallorca, que posa en valor tota la feina feta en senyalització i seguretat de la Ruta de Pedra en Sec i la col.laboració amb la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, amb qui s'ha treballat per posar Mallorca i la serra de Tramuntana al mapa internacional de senderisme».

Per la seva banda, Ribot ha recordat que «fa vint anys que treballam per millorar la Ruta de Pedra en Sec i homologar-la suposa un gran reconeixement a tots aquests anys de feina. La Ruta de Pedra en Sec (GR-221) és una ruta senderista icònica de la serra de Tramuntana i és l'eix vertebrador de la Serra i de la xarxa de refugis del Consell de Mallorca», ha remarcat Ribot. «Seguirem fent expropiacions per poder incorporar trams nous a la Ruta de Pedra en Sec».

El president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, ha explicat que «des de la Federació valoram molt positivament poder homologar la Ruta de Pedra en Sec, una de les joies per al senderisme a Mallorca i en la qual s'ha fet una feina brutal, de màxima qualitat. Estam encantats d'haver col·laborat amb el Consell de Mallorca amb aquesta ruta perquè és la primera de Mallorca que tenim homologada. Aquesta ruta dona accés a sa societat a un espai natural com és sa Serra de Tramuntana, importantíssim patrimoni de la humanitat. També volem donar les gràcies als nostres tècnics del Comitè de Senders per tot el seu esforç».