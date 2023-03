El Govern inaugura un mural en homenatge a les dones sabateres de Menorca

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha inaugurat aquest divendres a Maó un mural d'homenatge a les dones sabateres de Menorca, una de les indústries més importants de l'illa. Entre les activitats organitzades per a celebrar el Dia Internacional de les Dones del 8 de març i els 40 anys de l'Estatut d'Autonomia, s'han fet murals d'homenatge en les quatre illes, en concret a les dones sabateres d'Inca, les perleres de Manacor, les cambreres d'hotel d'Eivissa, les pageses de Formentera, i les cosidores d'avarques de Menorca.

El mural és obra de l'artista resident a Mallorca i llicenciada en Belles arts, Carolina Adán, i és el primer que s'inaugura i que es dona a conèixer d'aquesta iniciativa del Govern, promoguda a través de l'Institut Balear de la Dona. Garrido ha reivindicat que volen que «sigui un homenatge a les dones del passat i a les dones del present que també treballen en la indústria sabatera». A més, ha reivindicat que «la igualtat salarial sigui una realitat i que no existeixi la bretxa del 8% que actualment hi ha en la nostra comunitat».

L'obra, 'Dones sabateres', recrea l'escena quotidiana de tres dones cosidores d'avarques, que representen les generacions passades gràcies al contrast del blanc i el negre. Aquest 8M també s'ha apostat per l'art i la cultura com a expressió de reivindicació, per la qual cosa es podrà gaudir d'aquesta intervenció artística que s'ha situat al carrer d'Albert Camus de Maó, just en una paret exterior del Club Esportiu Alcázar.