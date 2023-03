La iniciativa 'Visc a Mallorca!' posa en marxa les adhesions al manifest

Un grup de persones de diferents sectors, àmbits i professions s'han unit per a conscienciar la ciutadania mallorquina de la importància d'anar a votar a les eleccions del maig vinent.

La iniciativa 'Visc a Mallorca!' va ser presentada divendres passat a l'Estudi General Lul·lià i diverses personalitats de l'illa, encapçalades per Lila Thomàs i Clara Fontanet varen llegir un manifest adreçat a la societat mallorquina.

Els impulsors de la iniciativa afirmen que aquestes són «unes eleccions molt importants», ja que les Illes Balears s'enfronten a grans reptes com «l'augment de la inflació, la manca d'habitatge accessible, la pèrdua d'ús social de la nostra llengua, l'espoli fiscal, els costos de la insularitat, el domini del patriarcat o el canvi climàtic, entre d'altres».

Així, el text exposa que «les polítiques han de tendir a establir un escut de defensa social davant la crisi i emprendre un camí de transformació». El document també afirma que «no ens podem permetre el luxe de defallir i caure en el pessimisme que conduiria a la resignació i quedar-nos on sempre».

Els signants del manifest són personalitats diverses de l'illa, com el comunicador Àngel Aguiló, l'expresident de Palma XXI Jaume Garau Salas, els gestors culturals Clara Fontanet, Mahécor Mbengue i Enric Pozo, l'investigador de l'institut oceanogràfic Biel Jordà, la historiadora Maria Margalida Perelló, l'ecologista Margalida Ramis, l'activista per la llengua Neus Sánchez i les periodistes Marta Terrassa i Neus Tur. També donen suport al document figures polítiques de diverses tendències, com els exconsellers del Govern Celestí Alomar i Miquel Rosselló, l'exdirectora de l'IB-Dona Lila Thomàs, les antigues regidores de l'Ajuntament de Palma Nanda Ramon i Aurora Jhardi o qui fou president de les Illes Balears pel PP, Cristòfol Soler.

Aquest dimecres han posat en marxa la recollida de firmes per a mobilitzar la ciutadania i poder fer de Mallorca «un lloc millor». «Volem que la gent s'informi, reflexioni i després, voti el que més li plagui. Sempre, pensant en els reptes als quals ha de fer front aquesta terra», expliquen.

Us podeu adherir al manifest aquí.