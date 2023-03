El mallorquí Rafel Jordà, Premi Princesa de Girona per «democratitzar» l'accés a l'espai

El mallorquí Rafel Jordà ha estat proclamat aquest dimarts Premi Empresa de la Fundació Princesa de Girona 2023 per, com ha argumentat el jurat, «democratitzar» l'accés a l'espai a través de l'impuls de satèl·lits d'òrbita baixa, alhora que han destacat la «passió, entusiasme, lideratge i qualitat humana» del guardonat.

Jordà ha agraït el reconeixement en un acte celebrat a Valladolid i ha centrat el seu discurs després de conèixer la decisió del jurat en quatre eixos principals: «aprendre, emprendre i retornar i agrair».

El guardonat ha fundat l'empresa Open Cosmos, on ha fabricat alguns dels satèl·lits més innovadors d'Europa. Aquesta empresa dissenya, fabrica i opera satèl·lits capaços de recopilar dades de la terra per a abordar els grans reptes globals com ara el canvi climàtic, l'ús de recursos naturals o la connectivitat en àrees remotes.

Els satèl·lits mesuren cada racó de la terra amb diversos sensors i posen tota la informació a l'abast de la gent perquè puguin prendre decisions climàticament i econòmicament sostenibles. A més, la miniaturització tecnològica fa possible que els seus satèl·lits siguin més petits que els tradicionals.