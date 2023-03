Exigeixen a la Conselleria d'Educació la reincorporació de periodistes titulats per a impartir llengües a Secundària

L’Associació de Periodistes (APIB) i el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), amb el suport de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), exigeixen a les Conselleries d’Educació i Formació Professional, i de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la reincorporació dels titulats en Periodisme a les llistes per a impartir llengües, literatura i com a professors de reforç en l‘àmbit sociolingüístic a Secundària en centres públics i concertats.

Ambdues organitzacions professionals consideren que els periodistes llicenciats o graduats «tenen capacitació acreditada, i així queda demostrat en haver impartit docència durant anys a les Balears fins al present curs, fins i tot com a suport en l’àrea de Ciències i Tecnologia». A més, denuncien que els periodistes afectats no varen ser informats per part d’Educació, sinó que se’ls va excloure «sense avís previ» de les llistes d’interins per al curs actual; i se’ls nega el reconeixement de la titulació com a especialitat que dona accés a docència en l’àrea sociolingüística.

Segons han explicat, la Conselleria d’Educació justifica el vet als periodistes docents a partir d’un informe de 2018 de la Direcció General de Política Universitària, que va decidir suprimir Periodisme de la llista de titulacions amb capacitació per a impartir llengua castellana als centres públics d’ensenyament no universitari. El citat informe responia a una consulta concreta, però justificava l’exclusió de tots els titulats analitzant un pla d’estudis del qual no especificava la universitat de procedència. APIB i SPIB, com a organitzacions professionals, consideren que els titulats en Periodisme tenen «la formació necessària vinculada a l’especialitat requerida», tal i com han remès per escrit en diverses ocasions a la Conselleria d’Educació. De fet, APIB remarca que ha mantengut diverses reunions amb el conseller Martí March i la directora general de Personal Docent des de febrer de 2022, però s’han ignorat totes les peticions per part d’Educació, que ara responsabilitza del tema a Universitats. «Les conselleries implicades no es posen d’acord en quina ha de resoldre i es passen l’assumpte d’una a una altra», apunten.

APIB i SPIB assenyalen que en altres comunitats autònomes, com Catalunya, sí que es permet als graduats en Periodisme impartir matèries de l’àmbit lingüístic o de ciències socials a Secundària. A més, a Catalunya, Madrid i el País Valencià els periodistes poden impartir Processos i Productes d’Arts Gràfiques i Producció d’Arts Gràfiques, assignatures que donen accés a impartir suport a l’Àrea de Ciències i Tecnologia.

Finalment, denuncien que «s’hagi permès als titulats en Periodisme cursar durant anys el Màster en Formació del Professorat -amb especialitat en llengua espanyola o catalana, literatura, filosofia o història- a la UIB, fins i tot fent pràctiques a centres educatius, per a després no poder impartir classe en cap d’aquestes matèries, ni tan sols en nivells d’exigència acadèmica menor, el que sí es permet a altres titulats».