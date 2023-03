[MANIFEST] Fortes, juntes i dempeus!

Manifest del Moviment Feminista de Mallorca pel 8M:

El 1970, Kate Millett escrivia a Política sexual que «El domini sexual és, segurament, la ideologia més profundament arrelada en la nostra cultura, perquè en ella hi cristal·litza el concepte más elemental de poder».

Unes paraules que continuen tenint més vigència fins i tot que abans. I és que el patriarcat del segle XXI s'està fent fort i organitza la seva reacció antifeminista sobretot des de l’àmbit de la sexualitat. En clara complicitat, això sí, amb el capitalisme, que veu en els cossos de les dones un producte de mercat que li permet continuar facturant.

En aquest context, la dominació masclista s’articula en base a l’explotació sexual i reproductiva i en base a la domèstica i a la laboral. Ara ja no se’ns envia a la cuina, ara se’ns convenç que si hi som, és perquè ho hem decidit nosaltres totes soles. O sigui, que el sistema primer ens ensinistra perquè prenguem decisions i tenguem comportaments determinats, i després ens convenç que aquestes decisions i aquests comportaments són fruit de la llibertat individual. Basta de trampes!

Aquest 8M, Dia Internacional de la Dona, estam aquí per assenyalar públicament quin és l’origen de la nostra opressió. Per combatre juntes l’arrel d’aquesta jerarquia que ens supedita amb institucions tan violentes i deshumanitzadores com la pornografia, la indústria de l’explotació sexual i dels ventres de lloguer. Ho hem de dir clar: han convertit l’explotació sexual de les dones en un negoci multimilionari. És, per darrere del de les drogues, el segon negoci que mou més doblers a nivell mundial, segons l'ONU.

Davant això, no ens queda altra que respondre apostant per una educació sexual i afectiva plenament feminista, que elimini les jerarquies i fulmini els rols sexuals. Hem de dotar les i els nostres joves d’una alternativa relacional que situï la dona en el centre, com a subjecte i no com a objecte sexual, una alternativa capaç d’amenaçar l'ordre patriarcal establert.

Però encara n’hi ha més, molt més, companyes, tenim tots els fronts oberts, també el de l’àmbit laboral, amb una bretxa salarial del 13%, i uns plans d’igualtat obligatoris que encara estan lluny de ser implementats. A més de protocols

d’assetjament i mesures de corresposabilitat efectives que necessitam amb urgència. Estam cansades de tornar a casa i ser nosaltres les responsables de surar el 70% de la feina domèstica. Aquesta no és la vida que volem per a nosaltres ni per a les nostres amigues, companyes, mares ni filles.

Avui ens manifestam perquè la colonització i la violència que s’exerceix sobre els nostres cossos i les nostres ments comença just aquí per estendre’s després a altres esferes de la vida. Perquè la colonització de la terra i l’explotació dels seus fruits, del medi ambient i dels éssers vius que l’habiten, no són més que una extensió d’aquesta lògica de dominació, que amenaça la nostra salut i retalla les possibilitats d’accedir a una vida digna i plena.

Les feministes lluitam amb determinació contra el racisme i la xenofòbia que pateixen a diari les nostres companyes racialitzades, també per part de les institucions. Per la derogació de la llei d’estrangeria i per la dignitat de totes! Cap ésser humà és il·legal!

Entenem que el feminisme és un moviment universal. Per això no ens oblidam de les dones i nines iranianes i afganeses que arrisquen la pell per desobeir les lleis misògines que les volen matar en vida. Sou un exemple de resistència que tenim molt present. Tot el suport des d’aquí, germanes. I tot el nostre suport i els nostre afecte, també, per a les companyes que sobreviuen com poden en països en guerra. Sabem que les dones pateixen una doble violència en els contextos de conflicte armat i contra això cridam. Basta de guerres patriarcals que no fan més que empitjorar dramàticament les nostres condicions de vida!

Tampoc perdem de vista que, per avançar en la nostra agenda i aconseguir polítiques que tenguin impacte en la vida de totes, necessitam incorporar la perspectiva feminista de manera transversal. No basta amb una presència simbòlica pensada per complir quotes de cara a la galeria. No es tracta de tolerar-nos, sinó de formar part dels espais de decisió. I no volem esperar més.

Com veis, el feminisme segueix, aquest 8M, Dia Internacional de la Dona, més viu que mai, i continuarem lluitant contra el sistema patriarcal i les seves múltiples formes d'oprimir-nos. Ni un pas enrere! Perquè si les dones avançam, la societat avança. Fortes, juntes i dempeus!

VISCA LA LLUITA FEMINISTA!