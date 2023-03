Torna el Job Day UIB

El Job Day UIB torna a la Universitat de les Illes Balears (UIB) els dies 14 i 15 de març amb l’objectiu d’esdevenir un espai de trobada entre més de 140 d’empreses i entitats i els alumnes i titulats universitaris.

L’esdeveniment és una oportunitat excel·lent perquè els universitaris puguin conèixer els responsables de recursos humans de les empreses que hi participen i es puguin preparar per encarar el procés de cercar feina.

Més de 140 empreses i entitats s’acosten als universitaris

Més de 140 d’empreses i entitats s’instal·laran a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, del campus de la UIB, perquè els universitaris puguin contactar-hi directament i conèixer de primera mà els seus programes d'ocupació i de pràctiques. Els universitaris participants coneixeran els responsables de recursos humans de les empreses que hi participen i es prepararan per encarar el procés de cercar feina.

Al Job Day UIB, es presentaran i oferiran més de 1000 llocs de treball i/o de pràctiques. Enguany, com a novetat, les empreses només hi participaran una de les dues jornades, així que es recomana als estudiants que hi assisteixin tant dia 14 com dia 15, per no perdre cap oportunitat de treball i/o de pràctiques que s’hi presentarà.

Els assistents podran orientar-se i afrontar òptimament la recerca de feina al córner de l’orientació i al dels col·legis professionals, a més de conèixer de primera mà els responsables de recursos humans.

Sorteig d’una bicicleta elèctrica

L'accés al Job Day UIB és lliure, no cal apuntar-s’hi. Ara bé, aquells que facin la inscripció en línia podran participar en el sorteig de la bicicleta elèctrica plegable.

A més, durant el Job Day es donaran a conèixer els guanyadors del concurs 'Elevator Pitch Job Day UIB. Fes-te visible!', convocat amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la utilització de les eines TIC durant el procés de recerca de feina, així com promoure la reflexió de les persones participants sobre les seves capacitats i competències, recorregut acadèmic i professional. El termini per participar-hi roman obert fins al 13 de març.

Amb motiu del Job Day UIB, estarà disponible un servei de transport gratuït amb el trenet del Job Day UIB, que farà un recorregut circular pels edificis del campus i durà els assistents fins a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Una iniciativa del DOIP

El Job Day UIB, l’organitza el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Aquesta iniciativa té el suport del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Leroy Merlin, Tucano i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UIB.