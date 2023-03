Jaume Bauzà Far, regidor de l'Ajuntament de Palma durant la Segona República, nova víctima identificada a Son Coletes

Les restes de Jaume Bauzà Far, regidor de l'Ajuntament de Palma durant la Segona República, han estat localitzades en el grup 2 de la fossa núm. 3 del cementiri de Son Coletes. Aquesta mateixa fossa allotjava les restes d'Aurora Picornell, Emilio García-Peñuela Orgaz, Antonio González Rodríguez, Belarmina González i les Roges del Molinar.

Jaume Bauzà Far nasqué al barri palmesà d'Hostalets i treballà de sabater. Estava afiliat al Partit Socialista Obrer de Palma i obtingué el càrrec de regidor de l'Ajuntament en les eleccions del 1931.

La identificació del cos ha estat possible gràcies a mostres d'ADN donades per nets de la víctima. Al costat de les restes de Bauzà, foren recuperats diversos elements de vestir associats a l'esquelet així com objectes relacionats amb la higiene personal. El Govern ha informat que aquests objectes seran restaurats pròximament com a part del Quart Pla de Fosses.

Amb aquests treballs d'excavacions i exhumacions a Son Coletes s'han pogut localitzar catorze fosses en total i les restes òssies d'un mínim de 86 persones. Fins avui, a les Balears s'han pogut recuperar les restes d'almenys 241 persones assassinades durant la Guerra Civil i la repressió franquista, de les quals ja se n'han identificat 53 i se n'han tornat 44 a les famílies.