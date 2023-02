Armengol aposta per una reforma de l'Estatut d'Autonomia «que blindi drets i llibertats»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat durant l’acte de lliurament de les Medalles d’Or de la Comunitat Autònoma i dels premis Ramon Llull una reforma de l’Estatut d’Autonomia «dialogada i consensuada» precisament quan es compleixen quaranta anys d’aquesta normativa.

Per a la presidenta, «la societat demanava fa quaranta anys autonomia i l’ha aprofitada, fent valer cada reivindicació guanyada per progressar com a col·lectiu, millorant cada competència per enfortir la xarxa pública i els mecanismes de suport d’un teixit econòmic i laboral que, avui, mostra més dinamisme que mai i més que a qualsevol altre lloc».

Amb vista al futur, Armengol ha defensat la necessitat de «revitalitzar entre tots i totes el nostre Estatut i assegurar que els nostres drets i llibertats, i l’estat del benestar que els garanteix, siguin irreversibles i, mai més, tornin a ser retallats, laminats o sacrificats, en cap circumstància».

En aquest sentit, la presidenta del Govern ha dit que tot plegat «exigirà un debat generós i plural que ens ha de permetre impulsar decisions profundes i de llarg abast». A més, ha afirmat que «després de quaranta anys d’avanç, hem de garantir-nos almenys quaranta anys més de justícia social, progrés i oportunitats per a tothom».

Per a desenvolupar aquesta nova etapa, Armengol s’ha marcat quatre objectius compartits: continuar generant cohesió social i reduint la desigualtat, tenir cura de la biodiversitat i protegir-la, tornar a unir-nos per reforçar la nostra capacitat de finançar-nos i fer-nos sentir amb més força davant l’Estat i davant Europa, i continuar conreant les nostres arrels, la riquesa cultural i lingüística i la nostra diversitat.

Aquesta reforma, segons ha exposat la presidenta, ha de protegir l’estat del benestar que s’ha impulsat durant aquests quaranta anys, assegurant que la sanitat pública, que l’educació i que els serveis essencials disposen de finançament sempre. Però també ha d’anar més enllà, perquè «si volem blindar drets tan irrenunciables com la igualtat d’oportunitats és necessari que ens hi comprometem i assegurem els recursos perquè ningú quedi al marge».

Armengol també ha detallat fites més concretes que s’han d’afrontar amb la reforma estatutària: assolir mecanismes capaços de garantir que ningú no viurà mai en aquestes illes per sota del llindar de la pobresa; continuar combatent la discriminació en totes les seves formes, també la tecnològica, tancant la bretxa digital; assegurar que no es destrueix ni un pam més de natura; estendre la xarxa de mobilitat neta i col·lectiva; fomentar l’activitat sostenible al litoral ara que gestionarem les costes, i continuar amb les inversions en energies netes i en l’aigua.

Per assolir-ho tot plegat, la presidenta ha convidat tothom a fer-hi feina i a sumar-s’hi «des de la generositat i la pluralitat», i s’ha referit a «l’eficàcia del diàleg i la unitat per tornar a fer-nos escoltar i fer realitat noves reivindicacions que ens facin créixer com a societat, com a economia i com a poble».