El PSIB denuncia l'«engany» del Consell d'Eivissa en la compra d'uns busos de segona mà, suposadament nous

El PSIB ha denunciat públicament de nou aquest divendres l'«engany planificat» del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per haver presentat com a nous sis autobusos de segona mà adquirits a l'Ajuntament de Madrid. El conseller socialista Víctor Torres ha assegurat durant el ple d'aquest divendres que és «vergonyós» que l'equip de govern insular digués després de la presentació que hi havia hagut un «error de comunicació».

Segons ha considerat el socialista, els fets demostren «molt clarament» que no va haver-hi un malentès, ans un «intent d'enganyar, perfectament planificat, amb l'objectiu més que evident d'intentar traslladar als ciutadans, pocs mesos abans de les eleccions, un missatge d'èxit de gestió en transport públic».

Segons el conseller del PSOE, Marí tracta als eivissencs com a «ciutadans de segona», presentant autobusos nous que van ser ja matriculats en 2016 i que van ser rebutjats per l'Empresa Municipal de Transports de Madrid per a reduir la contaminació. És encertat recordar que el PSIB presentà, amb relació a un altre afer, una querella davant la fiscalia anticorrupció contra Marí, en seguiment de la qual el dirigent popular està citat a declarar com a investigat per pressumpte prevaricació, tràfic d'influències i coaccions.