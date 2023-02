Localitzen set noves fosses al cementeri de Son Coletes

A penes dues setmanes després de l'inici dels treballs d'excavacions i exhumacions del cementeri de Son Coletes, l'equip tècnic del Govern ha pogut localitzar set noves fosses a continuació de les ja localitzades en les intervencions anteriors en direcció nord-est i en les quals s'han documentat diverses concentracions d'ossos en posició secundària i algunes restes disperses.

Així ho ha explicat el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, en una roda de premsa en el cementiri de Manacor en la qual també han participat el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, i el batle, Miquel Oliver.

«Com a representant d'aquest Govern, pioner i referent en polítiques de memòria democràtica, vull dir que les polítiques de recuperació, reparació i no repetició han de continuar sent, com no pot ser d'una altra manera, una prioritat per a la nostra societat. Hem de continuar fent esforços en aquest sentit amb la celeritat necessària per tot el que no es va fer en el seu moment», ha assenyalat el vicepresident Yllanes.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que «una vegada arrencat la feina, s’ha pogut comprovar el que es preveia. Segons van agafant aquests carrers que componen el cementeri, es comprova que s’allarguen i que ja arribam als límits del cementiri antic. Vull agrair la col·laboració al Govern en aquesta feina».

Els treballs realitzats al cementeri de Son Coletes des del passat dia 8 de febrer han permès, a més, arribar al que sembla ser el límit de l'antic cementeri de Son Coletes, tal com apunten les evidències documentades: l'empremta del qual podria ser el mur de tancament del recinte, l'absència d'enterraments ordinaris, i el forat d'un arbre que hauria estat situat a l'exterior del mur. Aquest límit coincideix a més sobre pla amb la hipòtesi fonamentada en les fotografies aèries de la zona de 1945.

Finalment, el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, ha declarat que «en aquests moments ja es comptabilitzen 14 fosses localitzades a Son Coletes, tenint en compte que ja n’hi havia 7 trobades en els altres dos plans d’intervencions que havíem tingut aquí. S’ha de dir que hi ha moltes expectatives però també molta prudència. Al Pla anterior vam trobar algunes fosses que no tenien restes. Hem trobat 7 noves fosses però fins que no s’obrin, no podem saber si realment contenen restes de víctimes de la repressió. Tenim totes les esperances de poder continuar trobant aquestes víctimes, però fins que no es faci la intervenció dels equips, es mal de dir. S’han trobat senyals d’on estava el límit del cementeri, i a partir d’aquells moments es troba terreny natural no modificat, i allà s’ha trobat el límit. Ara es tracta d’anar obrint més terrenys i àrees que no estan obertes, per anar documentant l’existència o no de la continuació d’aquestes fosses i sobretot, de continuar amb l’objectiu primordial que és el de localitzar la totalitat de víctimes de la repressió franquista».

Fins ara, a les Illes Balears s’han pogut recuperar les restes d’almenys 241 persones assassinades durant la Guerra Civil i la repressió franquista, de les quals ja se n’han identificades 52 i se n’han tornades 43 a les famílies.