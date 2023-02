El Govern col·loca les primeres 'Stolpersteine' a Formentera en homenatge a víctimes del feixisme

El Govern ha col·locat aquest dissabte les primeres 'Stolpersteine' a Formentera en homenatge a cinc víctimes del nazisme. Amb aquest acte, el projecte d'abast internacional ja és present en les quatre illes de Balears.

Segons ha informat l'executiu autonòmic aquest dissabte en una nota de premsa, la Conselleria de Memòria Democràtica, juntament amb el Consell Insular de Formentera, ha retut homenatge aquest dissabte a cinc formenterers víctimes del nazisme. Tots foren deportats al camp de concentració de Mauthausen el 1940, i posteriorment assassinats a Gusen.

Són les primeres pedres del projecte Stolpersteine que es col·loquen a Formentera i, amb elles, el Govern estén a les quatre illes la petjada d'aquest homenatge que, des de 1992, dirigeix l'artista alemany Gunter Demnig. Amb més de 6.000 plaques, repartides per tota Europa, aquest projecte constitueix el memorial descentralitzat a les víctimes del major feixisme del món.

«És important per a la societat formenterera tenir present que aquests són unes llambordes que celebren la vida d'aquestes persones i que els recorden en els llocs on van néixer i van viure, als carrers per les quals van passejar. Memòria és recordar-los, i memòria és també recordar que el nazisme els va matar», ha assenyalat el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado.

Per part seva, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha destacat d'aquesta iniciativa que «treu de l'anonimat milers d'històries que a Formentera malauradament es coneixen de primera mà, i fa més visible i personal la tragèdia que van patir les víctimes del feixisme». «També és una manera de retornar el seu nom i la seva memòria als seus carrers i als seus pobles», ha afegit.