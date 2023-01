Més de 7.000 llars de les Balears reben l'Ingrés Mínim Vital

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat a 7.322 llars a les Balears en què viuen 20.186 persones, segons l'estadística publicada per la Seguretat Social fins a finals de gener.

Aquesta prestació, que abona la Seguretat Social, està tenint una incidència especial en la reducció de la pobresa infantil. Del total de beneficiaris, un 44,68% són menors (9.019). A més, si es té en compte el nombre de llars, al 59,66% hi ha almenys un menor (4.368).

Si es té en compte el total de beneficiaris, el 53,47% són dones (10.793).

Pel que fa al nombre de prestacions amb el Complement d'Ajuda per a la Infància (CAPI), ja són 3.903. El CAPI, que va entrar en vigor el gener del 2022, és una ajuda de 100 euros per llar al mes en el cas de nins de zero a tres anys; de 70 euros al mes per cada nin entre tres i sis anys i de 50 euros al mes per cada menor entre sis i 18 anys.

Així mateix, en relació a la tramitació dels expedients, la Delegació del Govern espanyol a les Balears ha comunicat que des del darrer balanç fet, el passat mes de desembre, fins al gener, a les Balears, s'han tramitat uns 130 expedients més, que beneficien gairebé mig centenar de persones més a les Illes.