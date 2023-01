Diversos manifestants independentistes pacífics, entre els quals l'eivissenc Josep Costa, copejats pels Mossos d'Esquadra

En concloure l'exitosa concentració contra la cimera francoespanyola que es va celebrar aquest dijous a Barcelona, una petita part dels concentrats, al voltant de 3.000 persones, es varen sumar a la crida que havien fet els Comitès de Defensa de la República (CDR) per traslladar la protesta davant el consolat francès, a la ronda de la Universitat. A continuació, es dirigiren cap a la plaça Urquinaona i quan es dirigien cap a la ronda de Sant Pere, els Mossos d'Esquadra han intentat impedir l'avanç i han atacat els manifestants amb les seves armes regamentàries.

Un dels manifestants que ha rebut un cop de terra que l'ha tomat, ha estat el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Pesarrodona.

Un altre manifestant que ha rebut la violència dels policies ha estat l'exvicepresident del Parlament de Catalunya, l'eivissenc Josep Costa, tot i que en aquest cas els fets es varen produir durant la concentració a les quatre columnes de Montjuïc.

Costa ha explicat en una piulada que ha estat copejat amb una porra extensible i tant ell com altres participants a la manifestació han pres imatges en les quals es pot identificar l'agent agressor i on es veu que l'actitud de Costa ha estat sempre pacífica.

Conseller @joanignasielena , us faig responsable que l’agent D0E114 dels @mossos sigui degudament sancionat i respongui personalment de l’agressió gratuïta que m’ha provocat lesions a les dues mans. El CAP ja ha notificat els fets al jutjat i ara hi vaig per posar una denúncia. pic.twitter.com/9q12aAS10l

He presenciat com el Mosso amb identificatiu DOE114 ha agredit a @josepcosta sense cap motiu. La foto és la captura del vídeo just després de l'agressió. Si necessites testimoni per la denúncia, a disposar Josep. #19GenerSortimAlCarrer pic.twitter.com/JAQXjtk902